Con la vittoria di ben 5 campionati mondiali, il DJ e producer canadese A-Trak (più noto come uno dei componenti dei Duck Sauce) ha deciso di lanciare un contest dato il sempre più crescente interesse per il DJing e per la produzione musicale.

Goldie Awards

Il contest porta il nome di Goldie Awards e gli artisti i che vi vorranno partecipare potranno caricare i loro lavori attraverso Instagram e YouTube utilizzando l'hashtag #GOLDIEAWARDS per poter essere presi in considerazione.

Superata questa unica fase preliminare i rimanenti 6 DJ e 6 producer saranno chiamati a New York per affrontarsi ai Goldie Awards il 7 Settembre. I 12 fortunati verranno giudicati da una giuria di eccezione composta da Destructo, Diplo, Just Blaze e altri.

A proposito del contest A-Trak ha dichiarato:

"I DJs e producers di oggi sono i più grandi di sempre . Ma non ci sono campionati che celebrino quanto siano importanti e rilevanti. Ecco perché ho creato i Goldie Awards: un battaglia tra DJ adattata a quello che questa forma d'arte rappresenta al giorno d'oggi"

Tra i premi sono inclusi la possibilità di esibirsi al Fool's Gold Day e un release ufficiale sull'omonima etichetta.