Marzo sarà il mese della primavera, ma anche quello di Dirty South. Per il produttore naturalizzato australiano, infatti, è in programma una nuova uscita che, attraverso il suo canale ufficiale su Instagram, è stata parzialmente rivelata attraverso una breve anticipazione. I Swear è il titolo della traccia in attesa della release, che avverrà in collaborazione con Anima.

I Swear. @Anjunabeats. March 17 A post shared by Dirty South (@dirtysouth) on Feb 27, 2017 at 11:57am PST

Il vero colpo a sorpresa, però, è l'etichetta su cui uscirà il singolo. Anjunabeats è il prestigioso brand musicale di proprietà degli Above & Beyond, che dunque saranno piattaforma e trampolino di lancio per il DJ di origini serbe. La scelta è una garanzia assoluta dal punto di vista del mercato e dell'aspetto qualitativo, ma è indice di un maggior avvicinamento alla trance, dopo diverse sporcature sonore già mostrate in passato. Basti pensare a City Of Dreams, prodotto con Alesso, che al suo interno presentava tratti electro ma ugualmente riconducibili ad un sound del genere.

Ancor prima di Instagram, però, I Swear è stata presentata in forma ibrida ed embrionale al pubblico dell'Avalon di Hollywood, durante uno degli ultimi set da cinque ore di Dirty South. La risposta del pubblico, che anche in quella circostanza ha potuto apprezzare la parte vocal di Anima, è stata positiva. Effettivamente, il dinamismo di vibes e struttura canora ripercorrono i tratti tipici dei due artisti, con i consueti richiami alla fase più esplosiva dell'EDM.

Dirty South sbarca su Anjunabeats con I Swear

La release ufficiale è prevista per venerdì 17 marzo, data che lascia pensare strategicamente ad una pubblicizzazione durante l'Ultra Music Festival e la Miami Music Week. La tattica è ben studiata, adesso resta da vedere la risposta del mercato. Dirty South, in tal senso, sa conciliare le aspettative commerciali e la coerenza del suo stile.