Se hai passato la tua infanzia con pane, cioccolato e Play Station, con interi pomeriggi attaccato al joystick per avventurarti in infinite battaglie su grandi classici come Final Fantasy, non puoi proprio perderti questa. Dopo che all'inizio dell'anno, la Square Enix ha annunciato che nella colonna sonora ufficiale di Final Fantasy XV ci sarebbe stato il contributo di Nick Van de Wall (per gli amici Afrojack), la magnificenza del videogioco era già arrivato ad altissimi livelli, ma con questo ultimo aggiornamento, si supera ogni step immaginabile.

Come raccontato dal boss della Wall Recordings, dopo il brano di Braver rilasciato nel videogioco, dallo scorso 27 aprile, tramite un aggiornamento per PS4 e Xbox One, è possibile rifornirsi di un'arma speciale ispirata e dedicata al DJ olandese, chiamata appunto Afrosword (mix tra le parole Afrojack e sword, che significa spada in inglese).

Come si può intuire dall'illustrazione, l'Afrosword è fondamentalmente una lama caratterizzata dalla presenza di 4 CDJ e un mixer di ultima generazione, una lama spessa e pesante che si può utilizzare ovviamente nel gioco per i vari combattimenti. La novità ulteriore è che c'è anche una missione segreta da realizzare con la Afrosword, che al superamento del livello, si può ottenere in esclusiva una canzone inedita di Afrojack. Tutto ciò ha dell'incredibile, ma per chi lo segue da anni sui social, sa bene che tra un volo transatlantico e l'altro, uno dei suoi hobby preferiti, oltre a guardare i Simpson è quella di giocare a Final Fantasy, videogioco che fin dalla sua adolescenza l'ha sempre affascinato e ispirato per glii scenari epici e la sua trama intrigante.

Il fatto che crea ancora più stupore e ilarità, da come si può sentire dal video del gameplay sopra, è che la spada, quando è a contatto contro i corpi dei nemici, fa un suono molto familiare a noi amanti della musica elettronica, un Put Your Hands Up insolito che non ci è nuovo. Per essere più specifici, l'idea geniale che fa da ciliegina sulla torta è che ad ogni colpo realizzato con la Afrosword, si sente la voce di Martin Garrix che ha registrato per la realizzazione di Proxy, uno dei suoi brani di maggiore successo rilasciata 3 anni fa in free download. Magnifico.

Fateci sapere qualcosa se qualcuno di voi gioca a Final Fantasy XV su Play Station 4 o Xbox One, nel frattempo è ora di ascoltare il brano di Afrojack presente nel videogioco, Braver!