Pasquale Rotella, famoso organizzatore nei pressi di Las Vegas, ha finalmente dato ai fan dell'EDC Las Vegas, l'intera line-up dell'edizione 2017, attraverso un modo piuttosto insolito. In onda nel suo programma radiofonico su Sirius XM, “Night Owl Radio”, un giorno prima dell'uscita ufficiale, il fondatore dell'Insomniac, ha sistematicamente riprodotto una clip dei brani degli artisti che suoneranno nel festival, 3 secondi per ogni canzone, per un totale di 35 minuti.

Insomniac, nell'indomani, ha rilasciato la piena fila della manifestazione nel formato tradizionale, con oltre 230 artisti che appariranno in sette stages presso il Las Vegas Motor Speedway nel fine settimana del 16, 17 e 18 giugno.

Tra i nomi più emozionanti del roster troviamo un interessantissimo B2B2B senza precedenti tra Diplo, Alison Wonderland, e Jauz. Il fine settimana sarà ricco anche dei set di Porter Robinson e Madeon, da solisti per la prima volta dopo la fine del loro Shelter Tour concluso al Coachella. Un certo numero di artisti epocali faranno il loro debutto quest'estate. RL Grime, Martin Garrix e marshmello aggiungono ulteriore valore a questa edizione dell'EDC di Vegas, così come i nuovi sviluppi di stage: per prima volta la quantumVALLEY presenterà la trance (con Dreamstate), mentre nel neonGARDEN la Factory93 porterà house e techno (con al comando MoodZONE, Paradise, e Drumcode di Adam Beyer).

Potete guardare l'intera line-up suddivisa nei vari stages qua sotto: