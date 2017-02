Quattordici secondi di video per creare la suspense. Una minima anticipazione che viene direttamente dal profilo twitter di Alessia Cara, cantante canadese di origini calabresi, che ci annuncia l’uscita del suo prossimo singolo in collaborazione con Zedd.

L’estratto postato su twitter è stato preso da un video promo che è andato in onda al Saturday Night Live con Jimmy Fallon, trasmissione a cui Alessia ha partecipato di recente e in cui ha dato prova delle sue capacità vocali, ma anche di imitazione, facendo il verso ad alcune colleghe e riscuotendo un discreto successo tra il pubblico.

“Stay” è il titolo che compare nel video, il 24 febbraio la data da attendere per ascoltarlo. In quei pochi istanti si sente solo l’inizio della traccia, con dei vocals e dei suoni fantasmagorici in sottofondo. Giusto una degustazione che non svela né ritmo né melodia.

Una cosa è sicura: Zedd e Alessia Cara hanno realizzato un featuring, e viene da chiedersi se i due faranno una performance insieme in occasione del concerto ACLU per beneficenza che la cantante ha in programma ad Aprile.