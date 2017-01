Dopo un 2016 un po' al di sotto delle aspettative, Alessandro Renato Rodolfo Lindblad è pronto a riconquistare la fiducia dei suoi fan. Sarà per le sue sole 2 produzioni rilasciate nell'anno solare scorso (I Wanna Know / Take My Breath Away) o per il suo momentaneo abbandono dalla progressive house con cui si è reso celebre in tutto il mondo, sta di fatto che il figliol prodigo degli Swedish House Mafia non è stato così incisivo.

Ma si sa, nuovo anno, nuovo Alesso! Anno che ha iniziato con il piede giusto, debuttando sul portale streaming di casa Apple, ovvero Beats 1, con un mix di un'ora davvero niente male, dai ritmi groove fino ai grandi classici come Reload o Sweet Escape. Un buon segnale per aspettarci tanta buona energia e musica da lui, e chissà, di rivederlo nel suolo italiano come lo scorso anno al Nameless Music Festival.

Di seguito troverai l'intera tracklist, ora rilassati sul divano, accendi i subwoofer e goditi "Welcome 2017" di Alesso cliccando qui!

01) Alesso - Take My Breath Away

02) MERCER - Opium [w/ Timbaland feat. Keri Hilson & D.O.E. - The Way I Are]

03) Wolfgang Gartner feat. John Oates - Baby Be Real (360 Club Mix)

04) M-22 feat. Hayley May-Good For Me (M-22 & Sonic Matta Edit)

05) Malaa - Diamonds (BROHUG Remix)

06) Daddy's Groove & Promise Land- Scratchin'

07) The Chemical Brothers - Hey Boy, Hey Girl (KAAZE Unofficial Remix) [w/ Martin Garrix & Florian Picasso-Make Up Your Mind]

08) Calvin Harris - My Way (Offaiah Remix)

09) Sebastian Ingrosso & Tommy Trash feat. John Martin vs. The Weeknd feat. Daft Punk - Reload vs. Starboy (Axwell Λ Ingrosso Mash Up)

10) DJ Snake feat. Mr Hudson - Here Comes The Night

11) Vlad Lucan - Reverse

12) The Weeknd feat. Jr. Hi - Secrets

13) Sebastian Ingrosso - Dark River (Olin Batista Bootleg)

14) Alesso feat. Nico & Vinz - I Wanna Know (Deniz Koyu & Alesso Remix) [w/ DJ Snake feat. Justin Bieber - Let Me Love You]

15) Alesso vs. Calvin Harris & Rihanna- Sweet Escape vs. This Is What You Came For (Alesso Mash Up)

16) OneRepublic - Kids (SeeB Remix)

17) Offaiah - Trouble