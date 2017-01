Alesso, dopo il suo album di debutto, l'espansione in Asia, il successo di Take My Breath Away e considerando la ricezione del suo Apple Music Beats 1 mix, comincia questo 2017 nel migliore dei modi, ancora una volta immerso nel suo stile.

Il DJ ha infatti rilasciato, per ora, l'artwork di questa nuova traccia tramite i suoi account social, in essa indicando anche la data d'uscita prevista per questo nuovo pezzo dal titolo Falling. Utilizzando però le tattiche dal suo manager Amy Thomson, la mancanza di ulteriori dettagli forse non ha suscitato l'interesse che speravano di creare.

I fan ipotizzano e sperano, in un successo come l'iconica Calling uscita più di quattro fa. A quanto pare, in molti sono ansiosi di vederlo tornare ai 128 bpm e a quel suono melodico che è il suo timbro caratteristico.

Tuttavia, negli ultimi anni, la diversità dei suoni di Alesso ci ha portato ad un'evoluzione del suo stile.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi, da questa traccia? Fateci sapere cosa ne pensate!