C'è una coppia dj che non suonava a New York da un bel po' di tempo, per questo ha deciso di tornarci, per la prima volta negli ultimi due anni, con due serate evento. Si tratta degli ex membri degli Swedish House Mafia, Axwell e Sebastian Ingrosso, che hanno però rimediato - alla grande - a questa loro prolungata mancanza dalla scena newyorkese.

Nelle serate di venerdì e sabato scorso, si sono presentati al Terminal 5 di New York City, dove hanno messo in piedi un paio di serate da urlo. Nel corso della performance, Axwell /\ Ingrosso hanno diffuso in cassa una serie di pezzi del loro vastissimo repertorio, rispolverando alcuni vecchi classici ed evergreen adatti per il 'momento nostalgia'. Ma anche diversi brani delle loro ultime uscite.

A /\ I si sono però conservati una interessante chicca fino alla serata conclusiva della loro due-notti newyorkese. Fra lo stupore dei fan accorsi ad ascoltarli, dalla console è uscito un nuovo remix, ancora inedito, prodotto da una loro vecchia conoscenza.

Axwell /\ Ingrosso suonano il remix di Alesso di Something Just Like This

Nella notte di sabato, ecco che è arrivata la sorpresa da parte del duo. Axwell /\ Ingrosso hanno lanciato il remix di Alesso di Something Just Like This, la canzone prodotta dai The Chainsmokers insieme ai Coldplay. Un personale omaggio ad uno dei producer svedesi - Alesso - scoperto dallo stesso Ingrosso. Un pezzo che sembra già essere pronto per il pubblico dell'Ultra Music Festival.

Le differenze con il Something Just Like This originale

Il remix di Alesso proposto da A /\ I accentua molto alcuni suoni elettronici e fluidifica il ritmo intero del brano. Rispetto al pezzo originale dei The Chainsmokers insieme a Chris Martin e Coldplay, il remix si adatta di più ad essere suonato live rispetto al brano originale, perfetto invece per la diffusione in radio. Una ritmica aumentata e suoni meno ruvidi e più melodici sembrano anche esaltare maggiormente la voce di Martin. Giudicate voi stessi.