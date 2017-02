Alvaro Soler - Animal (Video ufficiale e testo)

Alvaro Soler - Animal testo



Empieza la emoción

Noble como un león

Hoy sentirás, recordarás

Que no hay limitación

En tu imaginación

Conviértela en realidad



En mi bandera llevo el alma

Amarrada por mi calma

Mi calma eres tú

Contigo me desencareno

Ahora entra en mi terreno

Y ésta lucha te dedicaré



Llega el momento

Donde eres el viento

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Escuche lo viento

Sólo silencio

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Como un animal, animal



Cómo vas a vivir

Con miedo, compartir

Un corazón, una razón

Si hoy voy atizar

No voy olvidar

Que por ti será

Por tu amistad



En mi bandera llevo el alma

Amarrada por mi calma

Mi calma eres tú

Contigo me desencareno

Ahora entra en mi terreno

Y ésta lucha te dedicaré



Llega el momento

Donde eres el viento

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Escuche lo viento

Sólo silencio

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Como un animal, animal

Como un animal, animal



En mi bandera llevo el alma

Amarrada por mi calma

Mi calma eres tú

Contigo me desencareno

Ahora entra en mi terreno

Y ésta lucha te dedicaré



Llega el momento

Donde eres el viento

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Escuche lo viento

Sólo silencio

Hoy lucharé como un animal

Como un animal, animal

Como un animal, animal

Como un animal, animal