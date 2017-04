ANGEMI non è più un astro nascente ma il nostro vero e proprio cavallo di battaglia. Unico italiano sul mainstage del Tomorrowland 2017 ed il più giovane a raggiungere il più ambito degli obiettivi. Il festival belga però non è per lui l'unico traguardo dello scorso anno, infatti ha inoltre rappresentato la nostra bandiera anche al Bringing the madness 4.0 e al Coachella 2016, ed i suoi ricercati remix hanno raggiunto più di un milione di riproduzioni.

Il suo percorso non è stato però in discesa, ci racconta, e per arrivare dalla Sicilia alla capitale dell'EDM ci sono voluti anni e molto impegno. Tutto lavoro che è stato ben ripagato e soprattuto riconosciuto dai leggendari Dimitri Vegas & Like Mike, che lo hanno trasportato con loro in un lungo tour mondiale e, attraverso la loro etichetta "Smash The House", lo hanno fatto conoscere al mondo. Pochi giorni fa ha inoltre rilasciato un nuovo remix del singolo "All or Nothing" di Lost Frequencies che già a molti piace più dell'originale e che siamo sicuri anch'esso riceverà il successo meritato; dunque ve lo condividiamo di seguito e vi invitiamo a guardare l'esclusiva intervista di questo umile, ma ambizioso ragazzo.