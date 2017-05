Catania, sua città natale, fino al mainstage del Tomorrowland la strada non è stata tutta in discesa. Dopo anni di lavoro sodo il suo talento è stato però riconosciuto dai boss della Smash The House, Creamfield, Bringing the Madness 4.0, organizzato proprio dai due fratelli belgi, più volte campioni della classifica Top100DJs, e il Tomorrowland che quest'anno sarà per la seconda volta una tappa del suo tour. Sarà inoltre il più giovane italiano a raggiungere questo traguardo e, valutando la sua precedente esibizione, siamo sicuri che non ci deluderà. In pochi in Italia non hanno mai sentito parlare di Angemi , una delle migliori promesse italiane, che già a 21 anni ha dimostrato di poter competere a livello internazionale. Ma, come lui stesso ci racconta, da, sua città natale, fino al mainstage della strada non è stata tutta in discesa. Dopo anni di lavoro sodo il suo talento è stato però riconosciuto dai boss della Dimitri Vegas & Like Mike , che hanno firmato, con la loro etichetta discografica, i suoi ultimi brani e lo hanno portato sui più grandi palchi europei. Alcuni tra questi sono sicuramente, organizzato proprio dai due fratelli belgi, più volte campioni della classifica Top100DJs, e il Tomorrowland che quest'anno sarà per la seconda volta una tappa del suo tour. Sarà inoltre il più giovane italiano a raggiungere questo traguardo e, valutando la sua precedente esibizione, siamo sicuri che non ci deluderà.

La collaborazione con i re del Tomorrowland però potrebbe non riguardare soltanto tour ed etichette, dal momento che più volte sono stati visti assieme in studio per una produzione ancora del tutto inedita. Egli infatti non è nuovo a lavorare con artisti di questo calibro e, al contrario, lo abbiamo visto poco meno di un anno fa rilasciare la sua canzone "Collab Bro" con niente di meno che Timmy Trumpet, disc jockey australiano, famoso per i suoi assoli di tromba durante le sue esibizioni.

Infine da poco abbiamo avuto l'occasione di conoscerlo meglio e di porgli alcune domande riguardo la sua carriera, cosa voglia dire suonare al Tomorrowland e la sua opinione sul panorama italiano. Vi condividiamo dunque di seguito la nostra intervista a questo talentuoso ragazzo: