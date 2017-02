Ormai è ufficiale, pochi giorni fa è arrivato l'annuncio che un po' tutti ci aspettavamo ma, che a leggerlo, fa comunque un certo effetto: parliamo di ANGEMI al Tomorrowland.

Torniamo per un attimo indietro nel tempo, ANGEMI ha cominciato il suo percorso alla tenera età di 10-11 anni quando ricevette in regalo un piccolo controller Hercules, si appassionò subito alla musica dance, passando poi per l'house e infine per atterrare in quel vasto mondo che è l'EDM. La sua vera carriera iniziò da giovanissimo nei party privati per poi in adolescenza arrivare nelle discoteche.

In una precedente intervista disse: "Ho fatto un po’ di tutto, dal lead singer per una band rock, al cantautore, al pianista nei ristoranti fino allo speaker per una radio locale."

Ha dovuto affrontare i pregiudizi della gente, dei professori, dei compagni di scuola, degli organizzatori e dei promoter che nei suoi primi anni di attività in discoteca non lo prendevano sul serio, ma com'è arrivato il giovane catanese nel palco del più grande festival al mondo?

Tutto è iniziato qualche anno fa quando attraverso uno dei suoi “What If Video” entrò in contatto con Dimitri Vegas & Like Mike. Dopo aver remixato la loro traccia Higher Place nel marzo dello stesso anno durante la Miami Music Week, fu invitato all’Icon Nightclub dove loro si sarebbero esibiti quella sera. Nei mesi successivi fu messo alla prova, mixando e producendo per loro.

Dopo aver passato questo “test” fu invitato ad Edinburgo in Scozia dove si esibì con loro. Con quella data venne ufficializzato il suo ingresso nel loro management e da lì a poco arrivò anche la chiamata per il Tomorrowland 2016 trascorso sull’Opera Stage.

Possiamo quindi affermare che la sua scalata non è stata facile ma, che alla fine, è valsa la fatica. Quest’anno il giovane siciliano, infatti, si troverà di fronte al pubblico del Mainstage e sullo Smash the House stage nel primo weekend