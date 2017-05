Ibiza, una delle mete turistiche più gettonate per la vita notturna e la musica, ha iniziato a comunicare i nomi degli artisti che trasformeranno l'isola spagnola in un concentrato di divertimento durante l'estate 2017.

A partire dalla residence di Sasha & John Digweed fino ad arrivare alle sorelle Nervo, quest'anno la lineup di Ibiza sembra poter soddisfare i gusti di tutti. Alla già lunga lista di artisti si aggiunge anche Armin Van Buuren che sarà ospite fisso del Hi Ibiza per 13 settimane di fila.

L'annuncio ufficiale dell'evento che lo vedrà protagonista ha suscitato tuttavia l'ira della comunità Techno.

U R

Poco dopo la pubblicazione ufficiale della locandina riguardante l'evento, Underground Resistance ha mosso alcune accuse nei confronti del DJ olandese per quanto riguarda l'utilizzo del logo U R, quest'ultimo infatti richiama graficamente quello dello storico brand di musica Techno.

La risposta di Armin è presto detta:

"Vorrei iniziare dicendo quanto sia sgradevole queste situazione per tutti coloro che sono stati coinvolti. Il mio team, quello dell' Hï/Ushuaïa ed io stesso non eravamo estranei alla somiglianza tra il nostro logo e quello di Underground Resistance. Originariamente, U R (il nome del nuovo evento di cui sarò protagonista ad Ibiza) è derivato da Universal Religion: un vecchio, ma non per questo sconosciuto, concept."

Resident Advisor, nella giornata di Giovedì 25 Maggio, ha detto che un portavoce di Armin Van Buuren ha comunicato un cambiamento per quanto riguarda il logo ed il nome della serata: l'evento sarà ribattezzato semplicemente Universal Religion e i fyer saranno modificati il più presto possibile.