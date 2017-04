Armin Van Buuren è una leggenda della musica elettronica e per molti sicuramente non necessita di presentazione. Ha vinto ben 5 titoli di miglior DJ, per quattro anni consecutivi nel 2007, 2008, 2009, 2010 e infine ancora nel 2012, ed è acclamato a livello internazionale anche per il suo incredibile show radiofonico, che prende il nome di A State Of Trance (ASOT), che va in onda settimanalmente dal lontano 2001. La Trance è il suo marchio di fabbrica, che non lo ha mai abbandonato durante tutta la sua carriera, e che lo ha reso un punto di riferimento del genere stesso per ben 21 anni, e chissà per quanto ancora.

Inoltre il producer Olandese ha raggiunto oggi un nuovo incredibile record, rilasciando la sua live performance dell'Ultra Music Festival 2017 su vari servizi di streaming, come Spotify ed Apple Music. Tutto ciò ci ricorda il leggendario album Alive 2007 dei Daft Punk, che regalarono al pubblico la gioia di rivivere le loro rare esibizioni, ma oggi Van Buuren ha permesso di riprodurre niente di meno che l'esibizione del più vincente tra i dj, al festival più rinomato del mondo. La particolarità di questo album è però che comprende addirittura tracce ancora inedite, rilasciate grazie alla Armada Music, casa discografica di Armin, in alta qualità e in modo ufficiale nonostante non abbiano ancora neanche un nome. Vi invitiamo dunque a non perdere più tempo e a godervi questo capolavoro: