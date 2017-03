Il concetto di qualità, marketing e attrattiva applicato al microcosmo di Ibiza. La lezione del giorno arriva direttamente da Hï, il nuovo club che prenderà il posto dello Space dopo che il gruppo Ushuaïa ne ha formalizzato l'acquisizione dal termine della scorsa estate. Dopo Martin Garrix, Black Coffee ed Eric Prydz, la neonata location delle Baleari cala il quarto asso del 2017: Armin Van Buuren sarà tra i resident DJs.

Il concept studiato da e per il re della trance si chiama U R, si svolgerà di mercoledì e si candida ad assoluto protagonista dell'estate ibizenca. L'artista olandese ne ha dato annuncio sulle proprie pagine social, contestualmente a quelle di Hï, nel primo pomeriggio di oggi. La strategia di lancio dovrà sposarsi con un calendario fitto, ricco di offerte per il pubblico e sicuramente dall'alto contenuto scenografico. Al mercoledì del DJ di Leida, si aggiunge il lunedì di Martin Garrix, il martedì di Eric Prydz e il sabato di Black Coffee. Ma soprattutto, bisognerà ridefinire le gerarchie all'interno della dirigenza: il mercoledì, fino all'estate scorsa, era anche il giorno di Departures, a cura di Axwell Λ Ingrosso all'Ushuaïa Beach Hotel. Come si incastreranno le esigenze dei resident DJs con quelle dei rispettivi club?

A prescindere da come si evolverà la situazione contrattuale per la stagione estiva, Armin Van Buuren rappresenta certamente uno dei pezzi da novanta dell'intero panorama delle Baleari. Chi ha già progettato la propria fuga per i mesi tra giugno e settembre, probabilmente dovrà cominciare a stilare un'agenda personale con tutte le tappe a cui non si potrà rinunciare.