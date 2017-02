A State Of Trance Festival - Utrecht ASOT800 Live Sets

Armin van Buuren @ A State Of Trance 800 (Warm-Up Set), Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. T.M.A. - Lyra [ATMOSPHERE (BE)]

02. Sam Davies - Northern Lights [SILK]

03. Willy Commy - Galaxy [INTRICATE]

04. Willy Real - Night Ride (Clawz SG Remix) [MANUAL]

05. Paul Thomas - La Bombo (Solid Stone Remix) [ULTRAVIOLET]

06. Dezza - Stratos (Lee Fraser Remix) [FREEGRANT]

07. Shingo Nakamura - Always [SILK]

08. Orphyd - Wake [INTRICATE]

09. Forerunners - Prism [PURE TRANCE]

10. ID - ID

11. Matt Fax - Aura Lusia [COLORIZE]

12. Nikolay Mikryukov - Low Kiss [ROUND TRIANGLE]

13. Eelke Kleijn - Home [DAYS LIKE NIGHTS]

14. Ruben De Ronde - Eska [STATEMENT!]

15. Armin van Buuren - Ygrene Taht Rof Evil I [ASOT]

Avalon @ Psy Stage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-19

01. Vini Vici & Tristan & Avalon - Colors [IBOGA TRANCE]

02. Future Frequency - King Of The Swing [NANO RECORDS (IT)]

03. ID - ID

04. Off Limits - Cobra Dance

05. Astrix - Underbeat (Future Frequency Remix)

06. ID - ID

07. Killerwatts & WAIO - Wake Up [NANO RECORDS (PSYTRANCE)]

08. ID - ID

09. ID - ID

Ruben De Ronde & Rodg @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

B2B Rodg

01. Ruben De Ronde X Rodg X Hal Stacker - (L) (ASOT 800 Intro Mix) [STATEMENT!]

02. Ruben De Ronde X Rodg & Genix - Midnight Blue [STATEMENT!]

03. Ruben De Ronde & Rodg feat. Louise Rademakers - Riptide [STATEMENT!]

[13:45] Ruben De Ronde & Rodg feat. Chloe - When You're Gone [STATEMENT!]

[19:00] Ruben De Ronde X Rodg & Estiva - Intergalactic [STATEMENT!]

[24:00] Ruben De Ronde X Rodg & Patrick Baker - Forever Searching [STATEMENT!]

07. Ruben De Ronde & Rodg feat. Chadlantis - This Is Not [STATEMENT!]

08. Ruben De Ronde & Rodg feat. ID - ID [STATEMENT!]

09. Ruben De Ronde & Rodg - Whoop [STATEMENT!]

10. Ruben De Ronde X Rodg X Sir Notch - Larger Than Life [STATEMENT!]

[44:00] Ruben De Ronde X Rodg & Ben Gold - Bombsquadkittens [STATEMENT!]

12. Ruben De Ronde X Rodg & Orjan Nilsen - Booya [STATEMENT!]

13. Ruben De Ronde & Rodg - ID [STATEMENT!]

14. Ruben De Ronde & Rodg - ID [STATEMENT!]

15. Ruben De Ronde & Rodg - ID [STATEMENT!]

Denis Kenzo @ Road To 1000 Stage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Denis Kenzo feat. Sveta B. - Lullaby Lonely [INFRAPROGRESSIVE]

[06:22] Melih Kor - Night Rider [FSOE EXCELSIOR]

03. Ana Criado & Denis Kenzo - Beautiful Creature [SIRADRIAN]

04. Denis Kenzo & Cari - Be A Dreamer [HOW TRANCE WORKS]

05. Bobina & May-Britt Scheffer - Born Again (Denis Kenzo Remix) [MAGIK MUZIK]

06. Denis Kenzo feat. Hanna Finsen - Dancing In The Dark [DENIS KENZO]

[28:57] Denis Kenzo & Lucid Blue - ID

[33:37] Denis Kenzo feat. Hanna Finsen - ID

[38:03] FloE feat. Kate Miles - Like A Miracle (Denis Kenzo Remix)

10. Denis Kenzo & Vika - Reasons Why [ASOT]

11. Denis Kenzo & Sveta B. - ID

12. Denis Kenzo & Jilliana Danise - Will Be Forever [HOW TRANCE WORKS]

13. Denis Kenzo feat. Sveta B. - Just Believe Me Yesterday [ARMIND]

Jorn van Deynhoven @ Who's Afraid Of 138 Stage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Jorn Van Deynhoven - We Can Fly [ASOT]

02. Jorn Van Deynhoven - Space Girl [ASOT]

03. Svenson & Gielen - Twisted (Jorn Van Deynhoven Remix) [HIGH CONTRAST]

04. Tiësto - Lethal Industry (Jorn Van Deynhoven Remix) [MAGIK MUZIK]

05. Bryan Kearney & Will Atkinson - The Game Changer (Standerwick Remix) [KEARNAGE]

06. Super8 & Tab - Helsinki Scorchin (Chris Metcalfe Bootleg) [FREE/ANJUNABEATS]

07. Alex M.O.R.P.H. - Not All Superheroes Wear Capes [VANDIT]

08. Reflekt feat. Delline Bass - Need To Feel Loved (Chris Schweizer Bootleg) [POSITIVA]

09. Menno De Jong - Ahimsa (Indecent Noise Remix) [ITWT]

10. OzzyXPM - Babylon [UNIVERSAL NATION]

11. Mark Walker - Azrael [DIGITAL SOCIETY]

12. Allen & Envy feat. Victoriya - Don't Say [FSOE]

13. Paul Denton & Sue McLaren - Same Stars [AMSTERDAM TRANCE]

14. Masters & Nickson feat. Justine Suissa - Out There (5th Dimension) (Robert Nickson 2016 Remix) [FSOE]

15. Matt Darey pres. Urban Astronauts feat. Kate Louise Smith - See The Sun (Dan Stone Rework) [FSOE]

16. Craig Connelly & Christina Novelli - Black Hole (Jorn Van Deynhoven Remix) [GARUDA]

17. Filo & Peri & John O'Callaghan ft. Eric Lumiere vs. Vini Vici - The Tribe Anthem (Moonsouls Mashup)

Super8 & Tab @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Super8 & Tab feat. ID - ID (ASOT 800 Intro Mix) [ARMIND]

02. Super8 & Tab - Nino [ARMIND]

03. Gabriel & Dresden pres. Motorcycle - As The Rush Comes (Acappella) [ARMIND]

w/ ID - ID

04. Super8 & Tab feat. Christian Burns - Falling Into You [ARMIND]

[17:20] Super8 & Tab - ID

06. Cosmic Gate & Ilan Bluestone - Spectrum [WAKE YOUR MIND]

07. Super8 & Tab - Mega [ARMIND]

08. Super8 & Tab - Komorebi [ARMIND]

09. Maywave - Matthew (Kyau & Albert Remix) [EUPHONIC]

10. Dan Dobson - Lima [FLASHOVER TRANCE]

[40:00] Solis & Sean Truby - Feel It [FLASHOVER]

12. Marco V - Colored Glass

13. Stoneface & Terminal - Southern Lights [FLASHOVER]

14. ID - ID

15. Super8 & Tab - Into [ASOT]

Radion6 @ Road To 1000 Stage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Radion6 - ID

02. Solarstone & Ferry Tayle - Lifeline [PURE TRANCE]

03. Marco V - Simulated (Radion6 Remix) [HIGH CONTRAST]

04. Radion6 - Livin The Dream [ARMIND]

05. Radion6 - Eclipse [HIGH CONTRAST]

06. Sied Van Riel & Radion6 - Warpdrive [ARMIND]

07. Willem De Roo - Hyperdrive [ARMIND]

08. Radion6 - Cycle Of Life [ARMIND]

[25:00] Jurgen Vries - The Theme (MaRLo Remix) [ASOT]

10. Paul Thomas - Chasing Your Dreams (2nd Phase Remix) [OUTBURST]

11. Radion6 - ID

[32:00] Solis & Sean Truby - Feel It [FLASHOVER]

13. David Gravell - Neverland [ASOT]

14. Fisherman & Hawkins feat. Sir Adrian - Never The Same (Radion6 Remix) [COLDHARBOUR]

[38:00] Ben Gold - Where Life Takes Us (Giuseppe Ottaviani Remix) [WHO'S AFRAID OF 138]

[40:00] Sied Van Riel & Radion6 - Radiator [OXYGEN]

[48:00] ID - ID

18. Pascal Feliz & Nenes - Platinum (Radion6 Remix) [HIGH CONTRAST]

19. David Gravell - Melbourne (DRYM Remix) [ARMADA CAPTIVATING]

20. Radion6 - Hope [ARMIND]

Armin van Buuren @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Intro Mix) [ASOT]

02. Andrew Rayel - Epiphany [ARMIND]

03. Super8 & Tab - ID

04. Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You (Club Mix) [ARMIND]

05. Armin van Buuren - ID

06. Kryder - Dogs On Acid [SOSUMI]

07. Ben Gold - Atomic (Tempo Giusto Remix) [WHO'S AFRAID OF 138]

08. Armin van Buuren - Communication (David Gravell Remix) [ARMIND]

09. Jurgen Vries - The Theme (MaRLo Remix) [ASOT]

10. David Gravell - The Road [ASOT]

11. Armin van Buuren feat. BullySongs - Caught In The Slipstream (KhoMha Remix) [ARMIND]

12. Alan Walker feat. Iselin Solheim - Faded (Talla 2XLC Uplifting Rework) [NCS]

13. ID - ID

14. Pure NRG - Prophecy (Istoria Anthem 2017) [BLACK HOLE]

15. Gareth Emery & Standerwick feat. Haliene - Saving Light [MONSTERCAT]

w/ RAM - RAMexico [WHO'S AFRAID OF 138]

Vini Vici On Stage:

16. Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

17. Vini Vici - ID

18. BERG - Randa [WHO'S AFRAID OF 138]

19. Rising Star feat. Betsie Larkin - Again (Armin van Buuren Remix) [ARMIND]

20. Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Exis Remix) [ASOT]

21. Photographer - Infinity (Roman Messer Remix) [SUANDA]

22. Ben Nicky - Hectic [WHO'S AFRAID OF 138]

23. ID - ID

24. Mark Sherry meets Space Frog & Derb - Follow Me (Psyburst Mix) [OUTBURST]

25. Armin van Buuren ft. Trevor Guthrie vs. Ikerya Project & Maratone - This Is What Vendetta Feels Like (Sensualise Mashup)

MaRLo @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Joy Kitikonti - Joyenergizer (Psico Remix) [BXR]

02. MaRLo & Piotr - Magical [ASOT]

03. Bedrock - Heaven Scent (Ahmet Atasever Bootleg) [BEDROCK]

04. Mark Sixma - Requiem (Mark Sixma pres. M6 Remix) [ARMADA]

05. Charbel Maatouk - Nine Realms [PSYCHODYNAMIC]

06. MaRLo vs. Cara Dillon - Black Is The Visions (Sandro Vanniel Mashup) [ASOT]

07. Fabio & Moon - Bug's Nightmare (Sesto Sento Remix) [MAINSTAGE RECORDS]

08. David Gravell - Melbourne (DRYM Remix) [ARMADA CAPTIVATING]

09. MaRLo - ID

10. MaRLo feat. Emma Hewitt - Imagine

11. Yahel - All In On (Indra Mashup) [BLUE TUNES]

12. Nick Arbor & Bobby Neon feat. Lokka - What You Said (MaRLo Remix)

[40:00] Pinkque & Jinus - The Takeover

14. MaRLo - Join Us Now [WHO'S AFRAID OF 138]

15. MaRLo vs. Niall Horan & Tiesto - Atlantis vs. This Town (MaRLo Mashup)

16. Bobby Neon - The Shadows

17. MaRLo feat. Chloe - You & Me [ARMIND]

18. Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (MaRLo Remix) [ASOT]

19. ID - ID

20. ID - ID

21. MaRLo feat. Emma Chatt - Leave My Hand [ARMIND]

22. ID - ID

Dan Stone @ Road To 1000 Stage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Paul van Dyk - Connected (ID Remix)

02. ID - ID

03. ID - ID

04. ID - ID

05. Dan Stone - Macy [FSOE]

06. Roman Messer vs. Above & Beyond ft. Zoë Johnston - We're All Closer (Ben Gold Mashup)

07. Dan Stone - Colorado Avenue [FSOE]

[38:36] UCast - Icy [BLACK HOLE]

09. Matt Darey pres. Urban Astronauts feat. Kate Louise Smith - See The Sun (Dan Stone Rework) [FSOE]

10. Mark Sixma presents. M6 & Standerwick - Rebirth [ASOT]

11. Aly & Fila feat. Jwaydan - We Control The Sunlight (Dan Stone Remix) [FSOE]

Armin van Buuren @ Mainstage, A State Of Trance 800 (Vinyl Set), Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Underground Sound Of Lisbon - So Get Up

02. Rank 1 - Airwave [ID&T]

03. Darren Tate & Jono Grant - Let The Light Shine In [MONDO]

04. Cygnus X - Superstring (Rank 1 Deep Dub Mix) [XTRAVAGANZA]

05. L.S.G. - Netherworld (Oliver Prime Remix) [JOOF]

06. Cosmic Gate - Exploration Of Space [DATA]

07. Delerium feat. Sarah McLachlan - Silence (Tiësto In Search Of Sunrise Remix) [NETTWERK]

08. Saltwater - The Legacy (Alphazone Remix) [ZENITH]

09. Binary Finary - 1998 (Gouryella Remix) [ARMADA]

10. Randy Katana - Play It Louder [SPINNIN']

11. M.I.K.E. pres. Push - Universal Nation [BONZAI]

12. Veracocha - Carte Blanche [POSITIVA]

Vini Vici @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

01. Hilight Tribe - Free Tibet (Vini Vici Remix) [IBOGA]

02. Shiva Shidapu - Power Of Celtic (Sesto Sento Remix) [ONE FOOT GROOVE]

03. Vini Vici - FKD Up Kids

04. ID - ID

05. Vini Vici - The Tribe [IBOGA]

w/ The Prodigy - Voodoo People [XL]

06. Eric Prydz - Opus (ID Remix) [PRYDA]

07. Liquid Soul & Vini Vici - Universe Inside Me [IBOGA]

w/ Olive - You're Not Alone [RCA]

08. Sesto Sento - Tick Tock [MAINSTAGE RECORDS]

09. Sesto Sento - Zoombai Warriors Surfing On A Small Chapati Sound In The East Of Parvati [NUTEK]

10. ID - ID

11. Human Resource - Dominator (ID Remix) [R&S]

12. William Orbit - Barber's Adagio For Strings

w/ Vini Vici - Veni Vidi Vici [IBOGA]

13. Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

w/ ID - ID

Aly & Fila @ Mainstage, A State Of Trance 800, Jaarbeurs Utrecht, Netherlands 2017-02-18

[01:00] Aly & Fila feat. Karim Youssef - ID

[04:30] ID - ID

[07:00] Sneijder & Bryan Kearney vs. Robert Miles - Proper Children (Aly & Fila Mashup)

Roger Shah & Susana On Stage:

[12:00] Aly & Fila meets Roger Shah & Susana - Unbreakable [FSOE]

[18:30] ID - ID

[23:00] James Dymond & Chris Schweizer - ID

[26:50] Aly & Fila - ID

[31:00] ID - ID

[34:00] Factor B - ID

[37:40] Ahmed Romel - ID

[40:30] Aly & Fila feat. Jwaydan - We Control The Sunlight (Dan Stone Remix) [FSOE]

[45:00] ID - ID

[48:26] James Dymond feat. ID - ID

[52:00] Aly & Fila - ID

[57:00] Fady & Mina - ID

[61:30] ID - ID

[65:15] Aly & Fila feat. Ana Criado - ID