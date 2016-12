Armin van Buuren - Sunburn 2016

Armin van Buuren @ Sunburn Festival, India 2016-12-28

01. Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Piano Intro Version) [ASOT]

02. Andrew Rayel - Epiphany [ARMIND]

03. Super8 & Tab - Mega [ARMIND]

04. Cosmic Gate vs. Armin van Buuren feat. Laura Jansen - am2pm vs. Sound Of The Drums vs. Here We Go Again (Armin van Buuren Mashup) [ARMADA / WAKE YOUR MIND]

05. ID - ID

06. Armin Van Buuren vs. Cosmic Gate feat. Cimo Fränkel - Yai vs. Strong Ones vs. Embargo (Armin van Buuren Mashup) [WAKE YOUR MIND / ARMIND / ARMADA]

07. Armin van Buuren feat. Kensington - Heading Up High (First State Remix) [ARMADA]

08. Armin van Buuren feat. Eric Vloeimans - Embrace (Andrew Rayel Remix) [ARMIND]

09. ID - ID

10. Hardwell & Armin van Buuren & Mark Sixma vs. Kygo - Firestone Off The Hook (Armin van Buuren Mashup)

11. Willem De Roo vs. Exis - Hyperdrive vs. The Count (Armin van Buuren Mashup) [WHO'S AFRAID OF 138 / ARMIND]

12. Kryder - Dogs On Acid [SOSUMI]

13. Armin van Buuren & Cindy Alma vs. Aelyn & Ruslan Radriges - Beautiful Life vs. Game Over (Armin van Buuren Mashup)

14. ID - ID

15. Armin van Buuren - Communication (David Gravell Remix) [ARMIND]

w/ Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Acappella) [ASOT]

16. Armin van Buuren feat. BullySongs - Caught In The Slipstream (KhoMha Remix) [ARMIND]

17. Alan Walker feat. Iselin Solheim - Faded (Talla 2XLC Uplifting Rework) [NCS]

18. Ben Nicky - Hectic [WHO'S AFRAID OF 138]

19. Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

20. Marlo vs. Vini Vici & Armin van Buuren ft. Hilight Tribe vs. Coming Soon!!! vs. Exis vs. Ferry Corsten vs. Hardwell - Darkside vs. The Tribe vs. Great Spirit vs. Ready To Get High vs. The Count vs. Brute vs. Off The Hook (Armin van Buuren ASOT 794 Mashup)

21. Armin van Buuren pres. Rising Star feat. Betsie Larkin - Again (Armin van Buuren Remix) [ARMIND]

w/ ID - ID

22. Ramin Djawadi - Game Of Thrones (Armin van Buuren Remix) [ARMADA]

23. Paul van Dyk & Ronald Van Gelderen feat. Gaelan & Eric Lumiere - Everyone Needs Love (Paul van Dyk VANDIT Club Mix) [VANDIT]

24. Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie - This Is What It Feels Like (W&W Remix) [ARMIND/ARMIND]

w/ Ikerya Project & Maratone - Vendetta [EXTREMA GLOBAL]

25. Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Bass Modulators Remix) [ARMIND]