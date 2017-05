Armin van Buuren @ The Best Of Armin Only (Amsterdam Arena, Netherlands) 2017-05-13

The Main Show:

01. Armin van Buuren - Overture (The Best Of Armin Only) (I - V) [ARMIND]

[13:42] Andrew Rayel - Dark Warrior [ARMIND]

[17:46] Armin van Buuren & W&W - D# Fat [ARMIND]

[20:45] Cosmic Gate & Mark Sixma vs. Riva Starr & Fatboy Slim vs. Fedde Le Grand & Sultan & Ned Shepard - Crushed vs. Eat Sleep Rave Repeat vs. No Good (Armin van Buuren Mashup) [SPINNIN' / BLACK HOLE / SKINT]

[24:35] Armin van Buuren feat. Mr. Probz vs. Mark Sixma - Another You (Armin van Buuren Festival Mashup)

[29:11] Armin van Buuren feat. Angel Taylor - Make It Right [ARMADA]

[33:26] Armin van Buuren feat. BullySongs - Freefall (Manse Remix) [ARMIND]

[36:31] Armin van Buuren & Mark Sixma - Panta Rhei [ARMIND]

w/ Zedd & Lucky Date feat. Ellie Goulding - Fall Into The Sky (Everybody Fuckin Jump Acappella) [INTERSCOPE]

[39:47] Armin van Buuren feat. Kensington vs. First State - Heading Up High (Armin van Buuren Armin Only Embrace Mashup) [ARMIND]

[44:37] Armin van Buuren - My Symphony (The Best Of Armin Only Anthem) [ARMIND]

[49:32] Dimitri Vegas & Like Mike vs. W&W - Arcade [SMASH THE HOUSE]

[53:38] Jordan & Baker - Explode (Yoel Lewis & Grahham Bell Remix) [MINISTRY OF SOUND]

[56:14] Armin van Buuren & Garibay feat. Olaf Blackwood - I Need You (Armin van Buuren Club Mashup) [ARMIND]

[60:45] Armin van Buuren feat. Cimo Fränkel - Strong Ones [ARMADA]

[63:57] Armin van Buuren & Cosmic Gate - Embargo [ARMIND]

[68:12] Armin van Buuren feat. Laura Jansen - Sound Of The Drums [ARMADA]

[73:02] Armin van Buuren & W&W - If It Ain't Dutch [MAINSTAGE]

[77:00] Armin van Buuren - This Is A Test (Arkham Knights Remix) [ARMIND]

[81:42] Kryder - Dogs On Acid (Rhymes Edit) [SOSUMI (FREE)]

[84:00] Dr. Dre feat. Snoop Dogg - Still D.R.E. (W&W Festival Mix) [AFTERMATH]

[86:40] Armin van Buuren feat. Christian Burns - This Light Between Us (Armin van Buuren Great Strings Mix) [ARMIND]

w/ Armin van Buuren feat. Christian Burns - This Light Between Us (FEEL New Banging Mix) [ARMIND]

[92:04] Armin van Buuren - Orbion (2017 Revision) [ARMIND]

[96:00] Armin van Buuren feat. Susana - Shivers (Alex M.O.R.P.H. Red Light Dub) [ARMIND]

[98:19] Armin van Buuren feat. Trevor Guthrie & John Ewbank vs. W&W - This Is What It Feels Like (Armin van Buuren Armin Only Intense Mashup) [ARMIND]

[105:41] ID ft. ID - ID

[108:56] Hardwell & Armin van Buuren vs. Jennifer Rene - Off The Hook vs. Fine Without You (Armin van Buuren Mashup)

[114:12] Mark Sixma - Adagio For Strings [ARMIND]

[120:20] Mr. Probz & W&W vs. Willem De Roo vs. Wildstylez & Audiotricz vs. Fast Distance - Waves vs. Warrior vs. Turn The Music Up vs. Frontera (Armin van Buuren Tomorrowland Mashup) [LEFT LANE / MAINSTAGE / ASOT]

[125:10] Willem De Roo vs. Exis - Hyperdrive vs. The Count (Armin van Buuren Mashup) [WHO'S AFRAID OF 138 / ARMIND]

[125:24] Armin van Buuren - Communication (David Gravell Remix) [ARMIND]

[129:10] Armin van Buuren feat. Sharon Den Adel - In And Out Of Love (2017 Revision) [ARMADA]

[137:24] Armin van Buuren - I Live For That Energy (ASOT 800 Theme) (Armin van Buuren Piano Intro Mashup) [ASOT]

[142:06] Ben Gold - I'm In A State Of Trance (ASOT 750 Anthem) [ASOT]

[146:45] Faithless - Insomnia (Andrew Rayel Remix) [SONY BMG]

[151:00] Ferry Corsten vs. Armin van Buuren - Brute (Armin van Buuren Illegal Drum Edit) [FLASHOVER]

Classic Vinyl Set:

[155:20] Armin van Buuren - Sail [ARMIND]

[158:20] Armin van Buuren - Blue Fear [CYBER]

[161:22] Armin van Buuren feat. Jan Vayne - Serenity [ARMIND]

[171:00] Armin van Buuren feat. Lauren Evans - Alone (Arena Mix) [ARMIND]

40. Armin van Buuren vs. KhoMha feat. BullySongs - Caught In The Slipstream (Armin van Buuren Only Embrace Mashup)

[175:00] MaRLo - Visions [ASOT]

[176:54] Kensington - Sorry (Armin van Buuren Remix) [UNIVERSAL MUSIC]

43. Armin van Buuren pres. Rising Star feat. Betsie Larkin - Again (Alex M.O.R.P.H. Remix) [ARMIND]

44. Eric Prydz - Opus (GMS vs. DeeDRAh Rework) [PRYDA]

45. Armin Van Buuren & Arctic Moon vs. OneRepublic - If I Lose Myself Coming Home (Shura Vlasov Mashup) [FREE / ARMADA / MOSLEY]

46. Mark Sherry meets Space Frog & Derb - Follow Me (Psyburst Mix) [OUTBURST]

47. Armin Van Buuren & Andrew Rayel & Talla 2XLC vs. Cosmic Gate - Eiforya vs. Exploration Of Space (Armin van Buuren Mashup) [DATA / WHO'S AFRAID OF 138]

48. Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit [ARMIND]

w/ Armin van Buuren vs. Vini Vici feat. Hilight Tribe - Great Spirit (Wildstylez Edit) [ARMIND]

49. Armin van Buuren vs. Human Resource - Dominator (Armin van Buuren Festival Edit) [ARMIND]

50. Armin van Buuren vs. The Ultimate Seduction - The Ultimate Seduction [ARMIND]

51. Armin van Buuren - Ping Pong (Arena Mix) [ARMIND]

52. Armin van Buuren feat. Gavin Degraw - Looking For Your Name [ARMADA]