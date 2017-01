L'ultimo giorno del 2016 dà ancora qualche spazio agli aggiornamenti dei bilanci, aspettando gli show di Capodanno dei big in giro per il mondo, ma è anche l'occasione per prevedere ciò che accadrà nel 2017. Se i bookmakers si dedicassero all'ambito musicale in ottica produzioni, avrebbero sicuramente un paio di nomi che potrebbero monopolizzare l'attenzione dei prossimi 12 mesi. E chi è al lavoro per rilasciare i propri album, punta senza alcun dubbio a concentrare su di sé il più alto numero di riflettori.

Il nuovo anno è infatti tra i più attesi dell'ultimo periodo, considerando gli scenari che possono aprirsi nel giro di qualche mese. Tra gli artisti maggiormente attenzionati a livello mediatico, c'è chi ha scelto una strada diversa e non vede l'ora di stupire pubblico e mercato, ma anche chi punta a confermarsi e consacrare il proprio progetto attraverso un'opera che rappresenti la summa del proprio lavoro. Così, dunque, Avicii e Major Lazer diventano gli osservati speciali di queste settimane, aspettando che anteprima e dichiarazioni lascino presto spazio alla realtà dei fatti.

Avicii, primo anno ufficialmente fuori dalle scene live

Tanto ci si aspetta dal produttore svedese, che nel 2016 ha annunciato il ritiro dalla scena live per dedicarsi interamente alla produzione in studio, anche e soprattutto a causa dei suoi continui problemi di salute. La manovra commerciale che l'ha visto separarsi dallo storico manager Ash Pournouri avrà come ritorno la pubblicazione di un album datato 2017, anche se sulla sua porta c'è ancora il cartello con scritto "work in progress". Se Tim Bergling si sente tanto sicuro del proprio lavoro, al punto da interrompere il rapporto professionale con il suo agente, non resta che aspettare e vedere cosa succederà.

Per il progetto di Diplo, invece, il nuovo anno rappresenta quello dei conti in sospeso. Già, perchè l'idea di un album aveva il 2016 come iniziale dead-line, poi ritardata per ovvi motivi di boom commerciale: Major Lazer è per distacco il prodotto musicale più vincente degli ultimi due anni, tanto da sovrapporre alle tante idee da sviluppare in studio una serie infinita di date ed eventi, alla quale l'artista americano ha dato massima priorità per allargare ulteriormente il raggio d'azione. Non è da escludere che le collaborazioni annunciate qualche settimana fa confluiscano nell'album che si suppone debba essere rilasciato nei prossimi mesi.

E se tra i due litiganti godesse il terzo? Non sono solo quelli di Avicii e Major Lazer, gli album in rampa di lancio per il 2017. La storia insegna che ogni bilancio annuale fa registrare la sorpresa da parte di un outsider, ruolo che, al momento, è conteso da più DJs con grandi ambizioni. Il colpo grosso può arrivare dalla singola traccia ed estendersi all'intera raccolta, ecco perchè non vanno sottovalutati artisti erroneamente considerati di seconda fascia. Dopo la collaborazione con Deadmau5, l'album di Grabbitz può essere la rivelazione dell'anno, ma anche Oliver, Danger e Camo & Krooked rischiano di inserirsi nella corsa al successo. Da non sottovalutare, inoltre, The xx: tornare insieme per un nuovo potrebbe essere la manovra per far saltare il banco, un po' come quella che sognano i fan degli Swedish House Mafia. Siamo appena agli inizi, la lotta è già partita.