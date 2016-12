Il 2016 è stato un anno molto travagliato per l'artista svedese. Egli ha infatti preso la decisione di abbandonare i tour e di dedicarsi alla produzione in studio poichè, come ha specificato in una lettera strappalacrime per i fan, "la mia vita da artista annulla la mia vita reale".

Le novità però non sono finite e pochi giorni fa ha preso le distanze dal suo storico manager Ash Pournouri, famoso per la sua collaborazione con Axwell /\ Ingrosso. Inoltre Tim Bergling, aka Avicii, ha annunciato che finalmente, dopo un attesa di 2 anni, un nuovo album è in arrivo nel 2017, il cui nome ci è ancora sconosciuto.

Di seguito le parole di un suo rappresentante:

"2x Grammy-nominated songwriter/producer Tim Bergling and his production/publishing entity Avicii Music AB have parted ways with manager Ash Pournouri, at Night Management. Bergling is signed to Universal Music Sweden and is expected to release an album next year."