Per quanto si può criticare facebook, con i live ci ha proprio azzeccato. Il recente strumento messo a disposizione da Zuckerberg è molto usato dagli artisti, e apprezzato dai loro fan, che spesso possono assistere alle fasi embrionali dei brani che usciranno in futuro.

Un live facebook lo ha fatto ultimamente anche Avicii, il produttore svedese che ha sbancato a livello mondiale con Hey Brother nel 2013. Nel video recuperato dal suo live, si vedono tre musicisti insieme a Tim Bergling (vero nome del producer) che suonano e cantano quello che, verosimilmente, sarà uno dei brani del prossimo album, il terzo.

Dai primi accenni che Avicii fa trapelare, sembra che la direzione presa rimarchi un po’ lo stile acoustic/folk che già conosciamo e che abbiamo ascoltato in alcune sue hits come Levels e Wake Me Up, anche se il video mostra il progetto ancora in divenire. Vedremo se Avicii sarà così gentile da renderci partecipi del seguito della produzione, così da seguire il processo creativo di un brano di un artista mondiale.