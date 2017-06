Circa un anno fa arrivava la notizia del ritiro di Avicii: una pausa momentanea che il DJ svedese si è voluto prendere allontanandosi dal mondo dell'elettronica. Nel corso del 2016 si è più volte parlato delle possibili nuove produzioni dell'artista ideatore di Levels che assicurò una continuità nei propri lavori nonostante l'interruzione del tour.

Il 2017 sembra finalmente essere il momento del ritorno di Tim Berg che ha scelto di ricomparire sulle scene musicali prendendo parte al nuovo album tributo del musicista Nile Rodgers (conosciuto per la Hit di successo dei Daft Punk "Get Lucky" e chitarrista della band "Chic").

Rodgers sembra essere intenzionato a far rivivere un genere dimenticato nel passato di cui la sua band è stata pioniera: la Disco Music. La scelta di includere Avicii nel progetto è stata presa per via del grande feeling che si era creato nella già precedente collaborazione nel 2014 tra i due.

Nile Rodgers ha dichiarato a proposito:

"Grazie a Dio ho incontrato persone come Avicii, Lady Gaga (anche lei presente nell'album - ndr), i Daft Punk e Pharrell con cui ho potuto scrivere la musica. Ho scritto anche i testi. Non voglio vivere nel passato ma rimane sempre un bel posto da visitare."

L'album intitolato It's About Time doveva inizialmente venire alla luce nel 2016 ma a causa delle innumerevoli morti di grandi musicisti come Prince, David Bowie e Paul Kantner, è stato posticipato al 2017 su volontà di Nile. Non si conosce ancora la data precisa di release.