Soltanto pochi giorni fa, Flume ha sfruttato Instagram per lanciare un breve teaser delle sue creazioni per il nuovo anno. L'idea, non innovativa ma comunque alternativa rispetto al solito utilizzo dei social network, ha contagiato anche un pilastro come Avicii. Attraverso la funzione delle storie, con i contenuti che vengono caricati in tempo reale e che durano 24 ore, è emerso qualche indizio circa quello che dovrebbe essere, con tutta probabilità, un estratto del suo prossimo album.

Una serie di brevi video a breve distanza l'uno dall'altro, ma tutti con lo scopo di mostrare ciò che sta accadendo in uno degli studi più chiacchierati del panorama EDM. L'artista svedese mette a nudo i primi sounds del nuovo anno, facendo assaporare a tutti i suoi fan quello che potrebbe essere registrato e lanciato nel giro di qualche mese. È un concept musicale più delicato, ma che mantiene ugualmente la sonorità alla quale Tim Bergling ha abituato il pubblico fino a questo momento. L'evoluzione tra vocal ed instrumental potrebbe portare ad ulteriori novità.

Il 2017 sarà il primo anno solare senza Avicii sugli stages

Resta da capire, adesso, il tipo di strategia che attuerà Avicii nel primo anno solare di sola attività in studio. Cambierà il suo approccio col mercato? Manterrà uno stampo tipico da live-set, pur non dovendosi più esibire sugli stages internazionali? E chissà che, a questi quesiti, non se ne aggiunga un altro: può tornare sui suoi passi? In un mondo che, dopo quasi quattro anni, continua a rivendicare a gran voce una reunion degli Swedish House Mafia, il produttore scandinavo non sarà esente ancora per molto dalle richieste dei ravers che lo vorranno nuovamente sul palco.