Una vera e propria piattaforma per promuovere artisti musicali. Questo è Self Made, un progetto nato dalla mente dell'ex manager di Avicii Ash Pournouri. Partirà tra poco più di 9 giorni - il countdown sul sito è già attivo- ed ecco di cosa si tratta.

Su Self Made gli aspiranti musicisti possono caricare video di loro performance che saranno poi giudicati dal pubblico. Neanche a dirlo, saranno i più votati che potranno accedere alle fasi finali. Dopo un periodo di sei mesi, comincerà la cosiddetta 'development phase', in cui gli autori dei migliori 21 video verranno in contatto con artisti, producer e influencer per lavorare ai propri pezzi.

Come funziona Self Made?



Tra quei 21 passati alla seconda fase, solo 12 avranno la possibilità di volare a Stoccolma per registrare sessioni live e in studio, che saranno poi trasmesse online e sul canale del network svedese Kanal 5. Finita qui? Proprio no.

Ultimo atto di questo talent digitale sarà una serata live sempre nella capitale svedese, organizzata per il 27 maggio. Il vincitore avrà un premio di 25 mila dollari, ed un contratto al 50 per cento con l'etichetta PRMD di Pournouri. Ad ulteriore sostegno per il vincitore, interverranno alcuni dei più famosi autori musicali. Carl Falk e Rami Yacoub (che hanno prodotto per Avicii e One Direction), Arntor Birgisson (Britney Spears e Nicki Minaj) e John Martin (Swedish House Mafia).

"Stiamo dando del potere reale alle persone perché è così che funziona oggi", ha detto Pournouri in un'intervista. "Self Made è lo specchio della realtà attuale. Oggi per poter lavorare con un'etichetta o una booking agency devi promuoverti da solo. Nessuno è disposto a darti una chance se non hai dimostrato di saperti far apprezzare dal pubblico."

E allora ecco che finalmente viene data una possibilità ai nuovi talenti di potersi far giudicare. Se vi sentite uno di questi, provare non costa niente.