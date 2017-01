Avicii - Live at KROQ Weenie Roast 2014 Irvine 31-05-2014

Avicii @ KROQ Weenie Roast St. Louis, United States 2014-05-31

01. Avicii feat. Dan Tyminski - Hey Brother (Extended Mix) [PRMD/ISLAND]

w/ Avicii feat. Dan Tyminski - Hey Brother (Avicii By Avicii) [PRMD/ISLAND]

w/ Avicii feat. Dan Tyminski - Hey Brother (Syn Cole Remix) [PRMD/ISLAND]

02. Sub Focus - Turn Back Time [RAM]

03. Avicii feat. Salem Al Fakir - You Make Me [PRMD/ISLAND]

w/ Avicii feat. Salem Al Fakir - You Make Me (Throttle Remix) [PRMD/ISLAND]

[10:00] Avicii vs. Karat Soul - All You Need Is The Tracks Of My Tears (Avicii Bootleg) [PRMD]

[14:00] Bang La Decks vs. Martin Garrix - Utopia vs. Animals (Avicii Bootleg) [SPINNIN' / ULTRA]

[16:00] Galantis vs. Arty & Matisse & Sadko - Smile Riot (Avicii Bootleg) [BIG BEAT / SPINNIN']

07. Rudimental feat. Emeli Sandé - Free (Ivan Gough & Jebu Remix) [WARNER UK]

w/ Avicii & Lenny Kravitz vs. Calvin Harris feat. Florence Welch - Superlove vs. Sweet Nothing (Alesso Mashup) [VICTORY DANCE / BIG BEAT]

08. Avicii feat. Noonie Bao - City Lights [PRMD]

09. Avicii feat. Salem Al Fakir - Silhouettes (Syn Cole Creamfields Mix) [LE7ELS]

10. ASH - Papa

w/ Damian William vs. C2C - Down Da Hell (Damian William Bootleg) [ON AND ON / GURU]

11. The Killers vs. Cazzette - Shot At Night [PRMD]

w/ Henrik B & Niklas Gustavsson & Peter Johansson - Echoes [LE7ELS]

12. Dimitri Vegas & Like Mike & Wolfpack - Ocarina (TomorrowWorld Anthem) [SMASH THE HOUSE]

w/ Calvin Harris feat. Ellie Goulding - I Need Your Love [INTERSCOPE]

w/ Marco V - Krezy [PINKSTAR]

13. Jordy Dazz - Torpedo [HYSTERIA]

14. Avicii feat. Audra Mae - Addicted To You (Avicii by Avicii) [PRMD/ISLAND]

w/ Blasterjaxx - Snake [DIM MAK]

w/ Hard Rock Sofa & Swanky Tunes - Here We Go [AXTONE]

15. Afrojack & D-Wayne feat. Jack McManus - Freedom [ISLAND]

[39:33] The Who vs. Deniz Koyu vs. Avicii & Albin Myers - O'Riley Bong Into Darkness (Avicii Bootleg) [POLYDOR / LE7ELS / REFUNE]

[44:12] Avicii & Nicky Romero - I Could Be The One [LE7ELS]

w/ Avicii & Nicky Romero - I Could Be The One (DubVision Remix) [LE7ELS]

w/ Disclosure feat. AlunaGeorge - White Noise [PMR]

18. M83 & Eric Prydz vs. Rihanna - Diamond City (Disfunktion Mashup) [MUTE / DEF JAM]

w/ Rihanna - Diamonds (Congorock Remix) [DEF JAM]

[52:03] Avicii - Levels [LE7ELS]

w/ Ivan Gough & Feenixpawl feat. Georgi Kay - In My Mind (Axwell Mix) [AXTONE]

[54:22] Tom Hangs feat. Shermanology - Blessed [3BEAT]

w/ Avicii feat. Nile Rodgers & Adam Lambert - Lay Me Down [PRMD]

21. Krewella & W&W vs. Avicii vs. Bingo Players vs. Hardwell & W&W - Live For The Night vs. Wake Me Up vs. Don't Stop The Madness (Hardwell Mashup) [HYSTERIA / PRMD / COLUMBIA / REVEALED]

22. Coldplay - A Sky Full Of Stars [PARLOPHONE]