Non è passato molto dall'attentato di Manchester che spinse Axwell ed Ingrosso ad annullare la propria performance per la finale di Europa League tenutasi a Stoccolma. In quella occasione il duo, con grande rammarico e dolore, optò per la cancellazione del loro set nel rispetto dei tifosi del Manchester United.

I maestri della progressive house si sono imbattuti di recente in un altro imprevisto (di minor rilevanza) che gli ha impedito di esibirsi nella loro prossima data a causa di forza maggiore.

Il duo più atteso dello Spring Awakening Music Festival di Chicago (tenutosi durante questo weekend) è stato costretto ad annullare l'esibizione a poche ore dalla stessa per via di un vandalo che ha rotto l'automobile di Sebastian Ingrosso portandosi via il suo Laptop, il passaporto e altri affetti personali. Per ragioni legali la mancanza del passaporto non ha potuto consentire pertanto ad Ingrosso di entrare negli Stati Uniti per esibirsi al festival.

I possessori dei biglietti per l'afterparty potranno scegliere se essere risarciti per la mancata performance del duo al Prysm Night Club (che avrebbe seguito lo Spring Awakening) o se assistere all'esibizione degli Yellow Claw con gli stessi biglietti.