Con l'estate che si avvicina a grandi passi, la vena creativa dei principali DJs internazionali comincia a tener banco sulle piattaforme musicali e in occasione delle migliori performances del momento. Quando però scendono in campo Axwell Λ Ingrosso, l'attenzione mediatica e dei fan raggiunge picchi sconosciuti ai più. È quello che è accaduto nell'ultimo weekend a New York, durante le date in programma al Terminal 5.



Venerdì 17 e sabato 18 marzo, infatti, il duo svedese è stato protagonista nella Grande Mela, con una coppia di live-set che ha sì estasiato i ravers, ma ha anche incuriosito i più attenti ascoltatori. Tra le tracce suonate, ce n'è una che non era mai stata presentata prima, aprendo la pista della ID ancora da svelare in vista dell'estate. È passato poco tempo dalla release di I Love You e gli ex Swedish House Mafia sono già al lavoro per un bis in rapida successione? Ipotesi plausibile, anzi molto probabile, considerando un fitto calendario che li vedrà passare anche per l'Italia nei primi giorni di giugno.

Tra Italia, Europa League e un fitto calendario: Axwell Λ Ingrosso pronti ad un 2017 da ricordare

Bisognerà ugualmente aspettare le normali condizioni strategiche poste alla base di un eventuale rilascio nel breve termine. Axwell Λ Ingrosso, dal canto loro, non sono nuovi a manovre di marketing in grado di far schizzare l'hype alle stelle: New York, comunque, si conferma tappa cruciale per la presentazione delle future uscite, come fu nel caso di On My Way al Governors' Ball. Riusciranno gli artisti scandinavi a monopolizzare l'attenzione per l'ennesima volta durante l'estate? In tutta onestà, ci sarebbe da scommetterci.