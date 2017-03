Un ritorno in grande stile, a 5 anni di distanza dall'ultima volta e per un evento che ha dimostrato spesso di fondersi alla perfezione con la musica elettronica. Axwell Λ Ingrosso saranno i padroni di casa a Stoccolma, sul palco della Friends Arena, poche ore prima della finale di Europa League in programma mercoledì 24 maggio.

Axwell Λ Ingrosso ed Europa League, verso il 24 maggio

Il duo svedese, che proprio dalla capitale scandinava ha mosso i primi passi con Steve Angello per la creazione degli Swedish House Mafia, sarà protagonista di un live-set con la funzione opening. La performance, infatti, servirà ad introdurre il prestigioso appuntamento calcistico, che assegnerà il secondo trofeo più importante a livello continentale dopo la Champions League. Ancora non è stata stilata una time-table per collegare l'esibizione musicale alla partita di calcio, ma è probabile un perfezionamento delle informazioni nel corso delle prossime settimane.

Nel frattempo, è arrivato l'annuncio ufficiale direttamente dal sito della UEFA e dalle pagine social di Axwell Λ Ingrosso, che si dicono onorati di tornare a casa per la cerimonia inaugurale di un evento così importante. Non è la prima volta che EDM e sport si fondono in un unico giorno: Tiësto e Nicky Romero hanno suonato alla festa scudetto dei campionati olandesi, Robin Schulz si è esibito due estati fa alla presentazione del Bayern Monaco. Adesso tocca alla Svezia e ai suoi rappresentanti più egregi della musica elettronica.