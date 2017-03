Un po' un mistero quello che gira intorno alla traccia di Axwell /\ Ingrosso, pubblicata come ID - un pezzo del quale non si vuole indicare il titolo per una serie di motivi. La sigla ID sta, infatti, per 'Identification', e viene attribuita a quelle tracce che, per ragioni diverse, sono lasciate indeterminate, a volte per testarne il gradimento tra il pubblico o perché destinate ad altri progetti o artisti.

Quella di Axwell /\ Ingrosso si vociferava fosse una collaborazione del duo insieme al producer Years, e per questo si faceva riferimento a questa come 'Years ID'.

It's never coming out. It's a live track. https://t.co/dO0AWcqoNx — Amy Thomson (@theamythomson) February 25, 2017

Tuttavia, nonostante il manifestato apprezzamento da parte dei fan, un tweet del manager del duo svedese Amy Thomson ha messo in chiaro che il pezzo non verrà rilasciato, trattandosi solamente di una registrazione live.

Una dichiarazione che ha provocato le reazioni dispiaciute dei fan, che già da tempo aspettavano il release ufficiale del pezzo, e che ora rimarranno invece attaccati alla versione live. Ve la proponiamo qua sotto.