Sarebbe stato come giocare in casa, a Stoccolma, davanti al proprio pubblico che li acclama. Invece no, Axwell Λ Ingrosso hanno scelto la via del rispetto, da grandi professionisti e uomini. Il duo svedese avrebbe dovuto inaugurare la cerimonia per la finale di Europa League tra Manchester United e Ajax, in programma domani proprio in Svezia, ma l'attentato di ieri notte durante il concerto di Ariana Grande ha stravolto i piani: live-set della Friends Arena ufficialmente cancellato.

La conferma arriva direttamente dai social network, sui canali degli ex Swedish House Mafia. L'annuncio parla chiaro: la solidarietà nei confronti della città di Manchester, ma più in generale verso tutto il Regno Unito, che rappresenta una parte importante della loro carriera, vale più di una serata di carattere musicale. Non c'è nulla da festeggiare, in un clima tragico come quello che stanno attraversando i cittadini inglesi, ma anche e soprattutto i tifosi dei Red Devils che si recheranno a Stoccolma per assistere alla partita.

Non vedevamo davvero l'ora, ma non ci sembra il caso. Abbiamo il dovere di rispettare il dolore.

Axwell Λ Ingrosso avrebbero dovuto esibirsi prima della finale di Europa League

In extremis, ad appena 24 ore dal match, Axwell Λ Ingrosso hanno preferito annunciare ciò che, a ragion veduta, è davvero la scelta migliore. Scelta che, come confermato dal post su Facebook, viene fatta a malincuore, ma nel rispetto di chi sta attraversando momenti drammatici. Un'altra grande dimostrazione di affetto reciproco tra gli artisti e i propri fans.