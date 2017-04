La straordinaria performance del leggendario duo svedese all'Ultra Music Festival di Miami, che ha chiuso la seconda giornata del più grande festival internazionale di musica elettronica, ha portato alle orecchie di migliaia di partecipanti alcune tracce inedite dei due maestri della progressive house.

Due settimane dopo l'evento finalmente compare un piccolo video promo sulla pagina di Axwell & Ingrosso che riporta una delle tracce suonate al festival con tanto di data di pubblicazione assieme ad alcuni spezzoni tratti dalla loro esibizione al Main Stage.

I Love You (Stripped)

Axwell & Ingrosso, con il video postato su Facebook, comunicano che il 21 Aprile è la data di release della versione "Stripped" di I Love You suonata durante il loro set all'Ultra mentre sul display del Main Stage venivano proiettati, in diretta, gli utenti collegati via YouTube che stavano assistendo al set da casa, uno dei momenti più emozionanti delle tre giornate!

More Than You Know

Axwell & Ingrosso avvertono che c'è altro in arrivo come il secondo singolo inedito More Than You Know il cui titolo compare nella descrizione del video qui sopra. Purtroppo non si conosce ancora la data di release di questo secondo brano.