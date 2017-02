Versatilità e dinamismo sono le parole chiave per far sentire la propria voce anche nel 2017. Così Bassnectar si prepara a lanciare i suoi prodotti musicali nel corso del nuovo anno, dopo una fase di stallo delle prime settimane e la chiusura di accordi con le principali etichette del settore. Una scelta mirata, ma anche impegnativa, che necessita di grandi sforzi e strategie impeccabili.

Tre accordi con etichette diverse per Bassnectar

Per l'artista californiano, infatti, sono in programma tre lavori di un certo peso. Sarà ancora una volta Monstercat ad aprire i battenti: la label promuoverà la release di una traccia in collaborazione con Dirtyphonics e Ragga Twins nel corso delle prossime settimane. Farà parte di un filone drum 'n' bass, abbastanza diverso dalla tipologia che invece andrà a trattare con Spinnin' Records. Qui nasce il secondo tassello del suo anno, con un remix del brano di Buku, Front To Back. In questo caso, invece, la collaborazione avverrà con G Jones e Sayer, figure che da sempre condividono parecchi spunti con Bassnectar. Chiude il cerchio, per ora, il progetto avviato sotto OWSLA, che prevede il rilascio di Interlock in collaborazione con ATLiens.

A questi tre paletti su cui costruire il 2017, si aggiungono tutti quelli ancora in fase di costruzione. Noisia e Dorfex Bros sono solo i primi nomi che circolano relativamente a ciò che si potrà creare nel corso dei mesi successivi, anche se non è ancora dato sapere se si tratta di collaborazioni in studio o in tour. Per Loris Ashton è sicuramente un calendario fitto, che potrà diventare proficuo se la tabella di marcia verrà rispettata.