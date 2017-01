Baustelle - Amanda Lear (Video ufficiale e testo)

Baustelle - Amanda Lear testo



Amore antico, amica mia

Amore Radio Nostalgia

Io non ti penso quasi mai



ti ho dato in pasto agli avvoltoi

all'olocausto e ai marinai

Amore atomico, Enola Gay



Orrore amico, errore mio

che non ti ho detto neanche addio

che non ti ho detto come mai

una domenica buttai nel cesso la fotografia

in cui ci stringiamo forte



Colpa mia

se quest'anno ti hanno visto, mi dicono,

vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock

abbracciata ad una testa di cazzo

un regista un coreografo, che ne so

un lavoro come un altro, una droga

per illuderci e credere di essere uomini



(dicevi)

I wanna be Amanda Lear

il tempo di un LP

il lato A, il lato B

non siamo mica immortali, bruciamo ed è meglio così

Amanda Lear, soltanto per un LP

il lato A, il lato B

che niente dura per sempre nemmeno la musica



Perduto amore, anima mia

Amore Nona Sinfonia

vorrei sapere come stai

se come scrivi è tutto ok

e se davvero ora lo sai

che sono diventato un mostro



Colpa tua

se mi videro nel buio di un vicolo

all'uscita posteriore di un concerto rock

pomiciare una troietta qualunque

una tizia, una pittrice, ma che ne so

il tuo pessimismo da quattro soldi

chiaramente aveva fatto proseliti



(dicevi)

I wanna be Amanda Lear

il tempo di un LP

il lato A, il lato B

che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così

Amanda Lear, soltanto per un LP

il lato A, il lato B

che niente dura per sempre figurati io e te