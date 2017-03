Becky G - Todo Cambio (Video ufficiale e testo)

Becky G - Todo Cambio testo



No lo esperaba

No lo buscaba

Solo sé que se dio

Sus manos con pasión me tocaban

Mi piel vibraba

Toda me estremeció, yeah



Me dejé llevar poco a poco y no lo pensé

Y qué sorpresa me llevé

Una noche loca que nunca olvidaré



Me besó, sentí sus labios

Y alteró mi corazón



No me lo imaginé

Que esto iba a suceder

Pero deseo que

Se repita otra vez



Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Detuvo el tiempo con solo un beso

Y todo, todo cambió

En un segundo y fue diferente

A como solía ser

Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Todo cambió y todo cambió

Todo, todo cambió

Y todo cambió

Todo cambió

Todo, todo cambió



No me esperaba que esto pasara

Solo sé que se dio

Él me sedujo con calma

Ni me di cuenta

Pero todo fluyó, yeah



Ya no sé si lo que hizo fue mal

Pero se sintió bien

Y no lo negaré

Creo que muy pronto me acostumbré



Me besó

Sentí sus labios

Y alteró mi corazón



No me lo imaginé

Que estoy iba a suceder

Pero deseo que

Se repita otra vez



Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Detuvo el tiempo

Con solo un beso

Y todo, todo cambió

En un segundo y fue diferente

A como solía ser

Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Todo cambió

Y todo cambió

Todo, todo cambió

Y todo cambió

Todo cambió

Todo, todo cambió



Todo cambió

Y todo cambió

Todo, todo cambió

Y todo cambió

Todo cambió

Todo, todo cambió



Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Detuvo el tiempo

Con solo un beso

Y todo, todo cambió

En un segundo y fue diferente

A como solía ser

Tocó mi cuerpo y en ese momento

Todo, todo cambió

Todo cambió

Todo cambió

Todo cambió

Y todo cambió



Todo cambió