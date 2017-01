Per gli amanti dell’EDM c’è una nuova data da segnare nell’agenda 2017: venerdì 20 gennaio, arriva, infatti in rotazione radiofonica Thinkin’ Bout You, il nuovo singolo di Ben DJ. Producer conosciuto sulla scena slubbing a livello internazionale, il dj è nato e cresciuto in terra italica e si è formato alle consolle milanesi e ibizenche oltre che su quelle di Miami.

Suonato, tra i tanti, da maestri quali Steve Aoki, Tiësto e Fat Boy Slim, Ben DJ si fa ora ascoltare con una traccia che rientra perfettamente nella definizione di house ballad: coinvolgente e d’atmosfera, Thinkin’ Bout You si caratterizza per il suo tocco raffinato e l’allure chic da club sofisticato.

Thinkin’ Bout You – Testo

I hurt myself today

Made a mess of myself

But I’m better now

I guess Just thinkin’ about you, helps

Wanna feel this way forever

Words going wild in my head

The time has come for resurrection

There’s a fire in my chest

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Gotta keep an open mind

Bright days lying ahead

Though you closed the door and left me broken

The keys are still in my hand

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you

Thinkin’ about you