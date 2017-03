Benji & Fede - Troppo forte (Video ufficiale e testo)

Benji & Fede - Troppo forte testo



Hai visto che non c'ho messo tanto

Proprio come ti avevo detto

Hai visto non mi sono distratto



O forse solo per un momento

E accelero dentro al tuo cuore

Anche senza chiamarti amore

Mi sforzo per imparare due parole



Ti amo troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che sono troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che con le gambe rotte

Vado sempre più forte



Magari ci vorrà un po' di tempo

Magari il tempo scorrerà lento

Ma impareremo a vivere il momento

Magari impareremo seguendo il vento



Perché non c'è un giorno migliore

Sto sveglio per ventiquattro ore

Ed oggi imparo a dire due parole



Ti amo troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che sono troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che con le gambe rotte

Vado sempre più forte



E poi facciamo a botte col sorriso che ci contraddistingue

E poi ti stringo forte come fosse niente come sempre

Me l'hai detto tante volte vai se vuoi andare vai

Concentrato sempre più attento e vado forte sempre più a tempo



Ti amo troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che sono troppo forte

Ti amo troppo forte

Ma così tanto forte

Che con le gambe rotte

Vado sempre più forte