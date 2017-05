BENNY BENASSI in The Lab NYC

Benny Benassi @ Mixmag DJ Lab NYC 2017-05-18

01. ID - ID

02. HI-LO - The Answer (Oliver Heldens Edit) [HELDEEP]

03. Astrid S - Breathe (TCTS Remix) [UNIVERSAL MUSIC]

04. ID - ID

05. Riton feat. Kah-Lo & Mr Eazi & Davido - Money (Shadowchild Remix) [MINISTRY OF SOUND]

06. Disciples - On My Mind (Luke Mac Remix) [FFRR]

07. Benny Benassi & Chris Nasty - 2 My House [ULTRA]

08. Fatboy Slim - Where U Iz (Chocolate Puma Remix) [SOUTHERN FRIED]

09. BELLECOUR - Fonky Beat [CONFESSION]

10. ID - ID

11. Deltawerk - Sample

12. Dario D’Attis & Yvan Genkins - Afro Call [CLARISSE]

13. Matt Caseli & Terry Lex feat. Catraz - Born Slippy .Nuxx [ZULU]

14. ID - ID

15. Riva Starr feat. DJ Pierre - Acid Train [HOT CREATIONS]

16. Nora En Pure - Waves [ENORMOUS TUNES]

17. ALOK & Bhaskar - Fuego [SPINNIN']

18. Fred Pellichero - Kalimba [S2]

19. ID - ID

20. ID - ID

21. Flume feat. Kai - Never Be Like You (Disclosure Remix) [FUTURE CLASSIC]

22. Chicco Secci & Benny Benassi feat. Bonnie Calean - I Wanna Be Disco (2016 Edit) [ULTRA]

23. Tori Amos - Professional Widow (Armand Van Helden Star Trunk Funkin' Mix) [ATLANTIC]

24. The Chemical Brothers - Hey Boy, Hey Girl (KAAZE Unofficial Remix) [FREE/VIRGIN]