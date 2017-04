Blasterjaxx (Full live-set) | SLAM! Koningsdag 2017

Blasterjaxx @ SLAM! Koningsdag, Netherlands 2017-04-27

01. Blasterjaxx - ID

02. Teriyaki Boyz - Tokyo Drift (Fast & Furious) [DEF JAM]

w/ RIVERO x KEVU - Jackpot [METANOIA]

03. Martin Solveig & Dragonette vs. The White Stripes - Hello Seven Nation (Soundcheck Mashup)

04. Scooter - Maria (I Like Loud) [SHEFFIELD TUNES]

w/ W&W & Blasterjaxx - Bowser [REVEALED]

05. KRS-One - Sound Of Da Police (Blasterjaxx Bootleg) [JIVE]

w/ Blasterjaxx - Charge [MAXXIMIZE]

06. Eminem - Lose Yourself (Blasterjaxx Bootleg) [SHADY]

07. The Opposites feat. Dio & Willie Wartaal - Dom, Lomp & Famous (Blasterjaxx Bootleg) [TOP NOTCH]

08. Bellini - Samba De Janeiro (Blasterjaxx Remix) [MAXXIMIZE]

09. The Weeknd feat. Daft Punk - Starboy (Blasterjaxx Bootleg) [FREE/REPUBLIC (UNIVERSAL)]

10. Daddy Yankee - Gasolina (Blasterjaxx Edit) [UNIVERSAL]

11. Domeno & Michael Sparks & Hardwell vs. Darude & Bass Kleph - Locked & Sandstorm (Holl & Rush Mashup) [FREE / REVEALED]

w/ Bobby Rock - Make Noise [MAXXIMIZE]

12. Blasterjaxx feat. Jonathan Mendelsohn - Black Rose [MAXXIMIZE]

w/ Blasterjaxx feat. Jonathan Mendelsohn - Black Rose (Blasterjaxx Psy Trance Edit) [MAXXIMIZE]