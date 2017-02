Calvin Harris, all'anagrafe Adam Richard Wiles, è come sappiamo un DJ e un produttore discografico dalle doti superbe e ogni disco che sforna, difatti, è pronto per scalare le vette delle classifiche e difficilmente delude le aspettative.

Le ultime notizie che ci ha rivelato via twitter parlano di 10 nuove tracce che rilascerà in questo 2017, come se fossero in un album. (Ricordiamoci che il nostro Calvin ha deciso che non ne avrebbe più pubblicati). Ieri ha tramite i social ha detto, infatti, che la musica che sta per rilasciare non sarà solo buona musica ma, bensì, sarà incredibile!

Harris ha affermato che per queste tracce sta collaborarando con "i migliori artisti della nostra generazione" e che attualmente è in studio ad ultimare il mixing dei pezzi.

Lui, come possiamo vedere dai alcuni dei suoi tweet, è veramente entusiasta di quello che sta creando e noi non vediamo l'ora di sentire cosa la sua mente ha creato.

Not feel good music. Feel INCREDIBLE music — Calvin Harris (@CalvinHarris) February 15, 2017

I worked with the greatest artists of our generation !!! I'm in the mixing stage now. I listen back and can't believe what we created !!!!! — Calvin Harris (@CalvinHarris) February 15, 2017