L'annuale classifica stilata da Forbes riguardante le celebrità più pagate del mondo è stata pubblicata oggi. La lista, come ogni anno, prende in considerazione diverse personalità del mondo dello spettacolo, della tv e della musica senza discriminazioni di sorta.

Il reddito di ciascuna personalità all'interno della lista di Forbes è calcolato senza tenere in considerazione eventuali tasse per manager, avvocati o agenti e copre un arco di tempo che va dal 1° Giugno 2016 al 1° Giugno 2017.

È stato interessante sapere come si sono posizionati i personaggi del mondo del DJing: con non troppa sorpresa Calvin Harris è il DJ più pagato del mondo anche quest'anno ed ha raggiunto la quarantesima posizione con i suoi 48,5 milioni di dollari. Il DJ scozzese è seguito nella classifica da Tiësto (39 Milioni di dollari) e da The Chainsmokers (38 Milioni di dollari). Assenti dalla lista alcuni artisti EDM come Steve Aoki, Zedd e Martin Garrix che invece sono stati inclusi nella Electronic Cash Kings List (sempre di Forbes).

I dati sono stati raccolti da fonti e database quali Nielsen, NPD Bookscan, Pollstar, Box Office Mojo, Songkick, D’Marie e IMDB. Qui di seguito la Lista Completa:

*Posizione. Artista, Guadagno (professione, paese) - i numeri delle posizioni si ripetono per i nomi a pari merito

1. Diddy, $130 million (Musician, U.S.)

2. Beyoncé, $105 million (Musician, U.S.)

3. J.K. Rowling, $95 million (Author, U.K.)

4. Drake, $94 million (Musician, U.S.)

5. Cristiano Ronaldo, $93 million (Athlete, Portugal)

6. The Weeknd, $92 million (Musician, Canada)

7. Howard Stern, $90 million (Personality, U.S.)

8. Coldplay, $88 million (Musicians, U.K.)

9. James Patterson, $87 million (Author, U.S.)

10. LeBron James, $86 million (Athlete, U.S.)

11. Guns N’ Roses, $84 million (Musicians, U.S.)

11. Rush Limbaugh, $84 million (Personality, U.S.)

13. Justin Bieber, $83.5 million (Musician, Canada)

14. Lionel Messi, $80 million (Athlete, Argentina)

15. Dr. Phil McGraw, $79 million (Personality, U.S.)

16. Ellen DeGeneres, $77 million (Personality, U.S.)

17. Bruce Springsteen, $75 million (Musician, U.S.)

18. Adele, $69 million (Musician, U.K.)

18. Jerry Seinfeld, $69 million (Comedian, U.S.)

20. Mark Wahlberg, $68 million (Actor, U.S.)

21. Metallica, $66.5 million (Musicians, U.S.)

22. Dwayne “The Rock” Johnson, $65 million (Actor, U.S.)

23. Roger Federer, $64 million (Athlete, Switzerland)

24. David Copperfield, $61.5 million (Magician, U.S.)

25. Kevin Durant, $60.6 million (Athlete, U.S.)

26. Garth Brooks, $60 million (Musician, U.S.)

26. Elton John, $60 million (Musician, U.K.)

26. Gordon Ramsay, $60 million (Personality, U.K.)

29. Ryan Seacrest, $58 million (Personality, U.S.)

30. Chris Rock, $57 million (Comedian, U.S.)

31. Vin Diesel, $54.5 million (Actor, U.S.)

32. Paul McCartney, $54 million (Musician, U.K.)

32. Red Hot Chili Peppers, $54 million (Musicians, U.S.)

34. Louis C.K., $52 million (Comedian, U.S.)

35. Jimmy Buffett, $50.5 million (Musician, U.S.)

35. Adam Sandler, $50.5 million (Actor, U.S.)

37. Andrew Luck, $50 million (Athlete, U.S.)

37. Rory McIlroy, $50 million (Athlete, U.S.)

39. Jackie Chan, $49 million (Actor, China)

40. Calvin Harris, $48.5 million (Musician, U.K.)

41. Robert Downey, Jr., $48 million (Actor, U.S.)

42. Steph Curry, $47.3 million (Athlete U.S.)

43. Dave Chappelle, $47 million (Comedian, U.S.)

43. Judy Sheindlin, $47 million (Personality, U.S.)

45. James Harden, $46.6 million (Athlete, U.S.)

46. Lewis Hamilton, $46 million (Athlete, U.K.)

47. Kim Kardashian West, $45.5 million (Personality, U.S.)

48. Drew Brees, $45.3 million (Athlete, U.S.)

49. Taylor Swift, $44 million (Musician, U.S.)

50. Simon Cowell, $43.5 million (Personality, U.K.)

50. Phil Mickelson, $43.5 million (Athlete, U.S.)

52. Tom Cruise, $43 million (Actor, U.S.)

53. Kenny Chesney, $42.5 million (Musician, U.S.)

53. Steve Harvey, $42.5 million (Personality, U.S.)

55. Luke Bryan, $42 million (Musician, U.S.)

55. Celine Dion, $42 million (Musician, Canada)

55. Jay Z, $42 million (Musician, U.S.)

58. Sofia Vergara, $41 million (Actor, Colombia)

59. Kylie Jenner, $41 million (Personality, U.S.)

60. Bruno Mars, $39 million (Musician, U.S.)

60. Tiësto, $39 million (Musician, Netherlands)

62. Russell Westbrook, $38.6 million (Athlete, U.S.)

63. Sebastian Vettel, $38.5 million (Athlete, Germany)

64. Damian Lillard, $38.4 million (Athlete, U.S.)

65. Shah Rukh Khan, $38 million (Actor, India)

65. Jennifer Lopez, $38 million (Musician, U.S.)

65. The Chainsmokers, $38 million (Musician, U.S.)

68. Novak Djokovic, $37.6 million (Athlete, Serbia)

69. Amy Schumer, $37.5 million (Comedian, U.S.)

70. Tiger Woods, $37.1 million (Athlete, U.S.)

71. Salman Khan, $37 million (Actor, India)

71. Neymar, $37 million (Athlete, Brazil)

71. Bill O’Reilly, $37 million (Personality, U.S.)

71. Dolly Parton, $37 million (Musician, U.S.)

71. Ed Sheeran, $37 million (Musician, U.K.)

76. Dwayne Wade, $36.2 million (Athlete, U.S.)

77. Fernando Alonso, $36 million (Athlete, Spain)

77. Sean Hannity, $36 million (Personality, U.S.)

77. Rihanna, $36 million (Musician, Barbados)

80. Bon Jovi, $35.5 million (Musician, U.S.)

80. Akshay Kumar, $35.5 million (Actor, India)

82. Billy Joel, $35 million (Musician, U.S.)

83. Dr. Dre, $34.5 million (Musician, U.S.)

83. Florida Georgia Line, $34.5 million (Musician, U.S.)

83. Toby Keith, $34.5 million (Musician, U.S.)

83. Jordan Spieth, $34.5 million (Athlete, U.S.)

87. Derrick Rose, $34.2 million (Athlete, U.S.)

88. Usain Bolt, $34.2 million (Athlete, Jamaica)

89. Gareth Bale, $34 million (Athlete, U.K.)

89. Conor McGregor, $34 million (Athlete, Ireland)

89. Britney Spears, $34 million (Musician, U.S.)

92. Kei Nishikori, $33.9 million (Athlete, Japan)

93. Fletcher Cox, $33.4 million (Athlete, U.S.)

94. Clayton Kershaw, $33.4 million (Athlete, U.S.)

95. Chance The Rapper, $33 million (Musician, U.S.)

95. Katy Perry, $33 million (Musician, U.S.)

97. Carmelo Anthony, $32.6 million (Athlete, U.S.)

98. Jason Aldean, $32.5 million (Musician, U.S.)

98. Kevin Hart, $32.5 million (Comedian, U.S.)

100. Zlatan Ibrahimovic, $32 million (Athlete, U.S.)