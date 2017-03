Avete presente i suoni di pezzi storici come We Found Love, Drinking From The Bottle o Sweet Nothing? Ecco, scordateveli. Venerdì 31 marzo è uscita finalmente la chiacchieratissima canzone di Calvin Harris, Heatstroke. Chiacchieratissima come al solito si, ma ancora di più per le collaborazioni pre-annunciate in preview: Young Thug, Pharrell Williams e Ariana Grande.

Parliamo di cantanti che stanno sopra l'onda del successo da almeno 3 anni, un po' meno il rapper di Atlanta ma che nel 2016 è esploso alla grande. Tutto fantastico, anche se, gli amanti del Calvin Harris degli scorsi 6 anni potrebbero rimanere un po' delusi: Se prima con Slide era intuibile, con Heatstroke abbiamo la conferma: il produttore canadese ha totalmente cambiato le carte in tavola. Sound stravolto, vien da dire meravigliosamente semplificato, ma molto (e ripetiamo, molto) lontano dall'influenza EDM che ha prevalso negli ultimi anni. Un distacco sonoro da questa scena che è avvenuta gradualmente: Dall'album Motion, con all'interno brani progressive house come C.U.B.A o le collaborazioni con Ummet Ozcan, R3hab o i Firebeatz, si è passati alle sonorità deep house di How Deep Is Your Love con i Disciples o This Is What We Came From con Rihanna, fino al 2017. Un inizio anno che ha portato questi 2 brani ben lontani dal Calvin degli ultimi 6 anni, ma che potrebbero essere un segnale per il futuro della musica elettronica nel suo evolversi: In un periodo dove spuntano in tutto il mondo festival su festival come funghi, Calvin Harris sta pubblicando brani distanti da quella realtà, dettagli da non sottovalutare affatto. Per ora non ci resta che ascoltare Heatstroke!