In un’intervista a Mix Mag, parla uno dei big boss della techno americana. Carl Cox, dopo la quindicennale esperienza da resident allo Space, ritornerà ad Ibiza, ospitato nei nuovi spazi dello stesso club, ora noto come Hï, a maggio, per poi partire con il Pure party al Privilege.

“Il punto non è mai stato lasciare l’isola, ma cosa avrei fatto io stesso per creare una casa adatta per Carl Cox e la mia musica. Stiamo vivendo una nuova era, e Ibiza sta cambiando in meglio.”

Cox ha parlato del suo ideale futuro per l’isola, di come vorrebbe che Ibiza si allontanasse un po’ da quell’aria vip a cui è sempre stata vocata e con cui è diventata famosa.

“Appena la gente entra in ognuno di questi club, la prima cosa che dicono è ‘dove possiamo sederci?' Cosa??? Dove possiamo sederci?? Per favore, non voglio nessuno seduto nel mio club, voglio che la gente stia in piedi a supporto della musica e dello spettacolo. Non voglio che la gente tiri fuori il cellulare, o che inizi a saltare perché è il dj che glielo chiede. Noi non facciamo quelle cose. Noi facciamo sentire musica techno e house pura, genuina. Se non ci stai dentro, non venire neanche, non scocciare.”

Parla poi del nuovo Hï, che prende il posto dello storico Space. Per lui sarebbe stato meglio abbattere completamente il vecchio edificio e costruire qualcosa di nuovo sopra.

“A loro voglio solo dare un consiglio. Se ci sono nuove serate, nuovi dj, nuove idee, che le supportino. Non pensino che se non arriva subito tanta gente il progetto sia da tagliare, perché questo succede molto spesso sull’isola quando le serate non vanno bene.”

Se invece saranno i prossimi esperimenti di Carl Cox a Ibiza ad andare per il verso giusto, ci sarà da attendere un terzo evento per questo 2017.