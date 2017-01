Sappiamo tutti quanto la chiusura dello Space Ibiza sia stato un brutto colpo per l'artista, che ne era diventato la punta di diamante. Uno dei punti fermi di Ibiza era infatti andare nello storico club ed essere sicuri di trovare lo zio Carl a urlare "Oh yes, Oh yes!". Non a caso uno dei momenti più emozionanti dell'anno è stata l'ultima serata prima della chiusura, dove l'artista ha voluto celebrare i suoi 15 anni al fianco del club con un "all night long" che non possiamo non condividere nuovamente con voi.

Ma la sua avventura nell'isola ispanica non è di certo finita e come l'artista stesso ci conferma, Carl Cox si esibirà nell estate 2017 al Privilege Night Club in due sole date: 11 e 18 luglio. Queste le parole del DJ e producer inglese sui social: "Non vedo l'ora di tornare a Ibiza e presentarvi degli eventi speciali dal nome Pure Carl Cox con il mio incredibile team dello Space Ibiza e con la Game Over crew".