Trasferiamoci per un'attimo in quella magica realtà che è da sempre una delle icone delle estati spagnole: lo Space Ibiza!

Durante la sua storia di ben 27 anni, ha ospitato centinaia di migliaia di turisti della movida dell'isola, per non parlare dei grandi nomi che hanno calcato la sua consolle, basti pensare al grande Carl Cox. Il locale ha chiuso definitivamente dopo 27 anni, complice anche il fatto che l’ormai ex proprietario Pepe Rosello si avvia per gli 80 anni e ha preso la decisione di non rinnovare il contratto che è scaduto il 31 dicembre 2016.

Lo space, infatti, passa nelle mani della famiglia Matutes, già proprietaria dell’ Ushuaïa e proprio da questo nome, che ormai è una garanzia, è nato l'Hï Ibiza che da questo momento è ufficialmente l'ex Space di Ibiza.



La gestione da parte del team dell’Ushuaïa era già una realtà a cui ci stavamo abituando in vista dell'estate 2017, ma dal 1 Febbraio è diventata molto chiara, come possiamo vedere sia dal nome che dal logo.

Hï Ibiza, come l'Ushuaïa d'altronde, promette una qualità molto elevata in fatto di musica e spettacolo, per offrire la migliore esperienza proponibile ai suoi clienti nel campo dell’intrattenimento.

La programmazione musicale, invece, sarà un equilibrio tra EDM e underground, sicuramente potremo vedere i grandi big della scena ma di certo non mancheranno i nomi più interessanti del panorama tech-house mondiale.

Tramite il loro sito ufficiale possiamo ottenere altre informazioni assieme al trailer di lancio riportato qui sotto.

Con Hï Ibiza si da avvio ad una nuova era per l’isola più movimentata della Spagna. Solo il tempo potrà dirci a cosa porteranno queste scelte, staremo a vedere.