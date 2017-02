Torino capitale dell’elettronica. La città della Mole persevera sulla sua florida strada che, da qualche anno, la definisce come una delle mete principali, in Italia, per gli amanti di house, techno, minimal, dubstep e via dicendo.

Ultimo tassello di questo percorso, il Kappa FuturFestival.

Un evento che giunge alla sua sesta edizione quest’anno, e ha già messo a registro alcuni nomi di lusso per la sua line up.

Sven Vath e Carl Cox hanno già dato la loro conferma, così come Ja Mie Jones, Sasha & John Digweed e i Tale of Us, duo di dj nostrani attivi a Berlino.

Le date sono quelle dell’8 e 9 luglio, da mezzogiorno a mezzanotte. Il luogo prescelto è il Parco Dora di Torino. Un’area di 450 mila metri quadri di verde che ancora conserva i segni del suo passato industriale, con arrugginiti e scenografici pilastri in acciaio e ciminiere a fare da sfondo perfetto per un festival EDM. Anche perché ci si aspetta un cospicuo afflusso di gente, facendo riferimento ai 40 mila che si sono presentati nel 2016.

L’evento fa capo a Movement Entertainment, ente organizzatore del già famoso e omonimo festival torinese Movement Music Festival, e che ha già dimostrato grande maestria e competenza in queste organizzazioni. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità ambientale, stringendo accordi con partner per facilitare la mobilità e ridurre l’impatto dei gas serra, come anche per il pagamento cashless, che permette di caricare una PayCard con cui è possibile acquistare di tutto all’interno degli spazi del festival.

A proposito di acquistare, online sono già disponibili i biglietti. Date un’occhiata.

Qui sotto l’aftermovie dell’edizione precedente.