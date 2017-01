Un progetto dietro l'altro, a testimonianza che la vita e la carriera continuano senza alcun tipo di intoppo. Quando Carl Cox diceva di non preoccuparsi per ciò che avrebbe dovuto fare dopo la chiusura dello Space, aveva ragione: la conferma è arrivata nelle scorse ore, quando Tomorrowland ha annunciato un suo set di tre ore per inaugurare l'edizione 2017 nelle Fiandre.

La stessa organizzazione del festival ha dato l'annuncio ufficiale sulla propria pagina Facebook. L'inaugurazione sarà affidata al produttore britannico, che si esibirà nella prima fascia oraria del primo giorno del primo weekend. Un onore non da poco, con tanto di video in pompa magna pubblicato su YouTube e social network. A Boom si andrà in scena per due fine settimana consecutivi, come nel 2014: se fino a qualche ora fa, il secondo era da considerarsi più intrigante del primo, adesso l'ago della bilancia sembra spostarsi verso un principio di equilibrio.

Dal canto suo, Carl Cox dimostra per l'ennesima volta di poter impennare l'appeal di un evento. La carriera 2.0 avviata dopo il termine della sua esperienza ad Ibiza, inoltre, ha svolto il ruolo di incentivo sia nell'attuazione dei suoi programmi, sia nell'appetibilità e nel carisma che trasmette ai ravers di tutto il mondo. Il Belgio sceglie di affidargli l'opening del 2017, un incarico che poche volte ha chiamato in causa artisti di stampo maggiormente techno. Che sia anche un'ulteriore apertura ad uno scenario già ben presente a Tomorrowland? O si tratta di una semplice manovra attrattiva e commerciale? Questo si scoprirà soltanto col passare delle settimane. Nel frattempo, cominciano a circolare le prime firme ufficiali sulla lineup di Boom: da un rigenerato Paul Van Dyk alla classe di Armin Van Buuren, passando per Axwell Λ Ingrosso. Sul fuoco c'è già tanta carne, e mancano ancora sei mesi.