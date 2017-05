Chiara - Buio e luce (Video ufficiale e testo)

Chiara - Buio e luce testo



Sono come te

due mani come te,

un cuore come te, però



il mio batte più forte,

ti rincorre, lo ammette.



Tu sei come me,

cadi come me,

piangi come me, però

non sai chiedere aiuto

parli dietro uno scudo



Quello che mi dai

è tutto e niente, amore timido

che poi si arrende.

Questi siamo noi,

diversi ma con gli occhi simili

il buio e la luce,

la guerra e la pace



Cosa resta se

non ci siamo più?

Lo sappiamo solo noi

quanto costa la fine

se non vedi una fine.



Siamo stati noi

a trascinare qua

conclusione logica,

soluzione prevista

senza punti di vista.



Quello che mi dai

è tutto e niente, amore timido

che poi si arrende.

Questi siamo noi,

diversi ma con gli occhi simili

il buio e la luce,

la guerra e la pace.



Ogni giorno è il giorno più importante,

spero almeno oggi tu mi ascolterai,

ma non mi ascolterai.



E queste parole non serviranno a niente

né a cancellarti e nemmeno a riportarti qua,

a riportati qua.



Questi siamo noi,

diversi ma con gli occhi simili.

Quello che mi dai

è tutto e niente, amore timido

il buio e la luce,

la guerra e la pace