Manca ormai meno di una settimana al Coachella Music Festival che si terrà, come ogni anno, in Indio (California), si svolgerà nell'arco di due weekend e ospiterà svariati e diversi artisti per la gioia dei tanti partecipanti provenienti da ogni parte del globo.

Il Coachella Music Festival è noto a molti per via delle numerose performance di cantanti, Djs e più in generale artisti della musica elettronica, il tutto ambientato nel bellissimo panorama Cliforniano.

Coachella Live 2017

Per tutti coloro che vorranno assistere alle esibizioni del Coachella Festival comodamente da casa propria gli organizzatori hanno confermato la disponibilità di un live stream sul canale YouTube dell'evento. Gli spettatori potranno così assistere alle performance degli oltre 50 artisti presenti nella lineup di quest'anno.

Coachella Live 2017 Promo:

La Lineup

Tra i tanti e vari nomi presenti quest'anno al Coachella ricordiamo quelli di Steve Angello, Dillon Francis, Bonobo, Big Atlantic, Autograf e Sasha. Oltre ai due artisti "di testa" Lady Gaga e Kendrick Lamar. L'intera lista di nomi la potete trovare qui.