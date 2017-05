Coez - E yo mamma (Video ufficiale e testo)

Coez - E yo mamma testo



E questa va per te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma



tu m'hai dato un'arma

E yo mamma



Questa va per te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

tu m'hai dato un'arma

E yo mamma

E yo maa



Scrivo dal treno

fuori per suonare e sono in giro con il personale

A volte non mi prende il cellulare

Ti scrivo 'dopo ti richiamo' e dopo c'ho da fare

E non ti leggere gli insulti su di me

Non fanno un cazzo e sanno tutti più di me

Resto il bambino delle elementari che scarabocchia i suoi diari e sbrocca con gli orari

Ho avuto un incubo Ma

ma adesso brindo al cielo

Dindo con il suo ritmo nana

Quando ero piccolo sai

Che mi cacciavo nei guai

Oggi è lo stesso ma i cattivi ormai non vincono mai



A te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

Tu m'hai dato un'arma

E yo mamma



Questa va per te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

Tu m'hai dato un'arma

E yo mamma

E yo ma



Vorrei coprirti di tranquillità

Tutti i momenti tristi dimmi chi te li ridà

Avessi un figlio vorrei dargli la metà di me

Solo la metà buona

Che è la metà di te

Che tutti quanti abbiamo un po' di marcio dentro e prima o poi dobbiamo un po' guardarci dentro

E la forza per farlo me l'hai data tu

Guardare in faccia i miei tabù

Mostri in deja vù

Vestito casual blu con un mazzo di cielo

Senza nuvole in mano

questa sera è qui per te

Il mondo pesa più quando sono lontano

Dirtelo è strano vorrei renderti fiera di me



E a te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

Tu m'hai dato un'arma

E yo mamma

Questa va per te che hai lottato per me

C'è chi ha due genitori ma tu vali per tre

Per tutte le volte che ho perso la calma

Tu m'hai dato un'arma

E yo mamma

oooo