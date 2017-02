C'è in ballo una nuova ed esaltante collaborazione in studio, pronta per il lancio di un nuovo singolo destinato ad un successo sicuro. Se non altro per i due artisti che ci hanno lavorato.

The Chainsmokers da una parte, Coldplay dall'altra. La track in produzione, Something Just Like This, è stata già annunciata in uscita su Spotify, attraverso un banner che invita ad ascoltarla, anche se in realtà rimanda solo al sito dei The Chainsmokers.

Un'operazione di marketing per creare la solita suspense, ma comunque un segno dell'imminente uscita del pezzo.

Intanto non sono mancate le anticipazioni, che ci regalano qualche chicca della fase di realizzazione.